Registra parque Familias Felices 85% de avance en su rehabilitación en el Kilómetro 20

Obra del Presupuesto Participativo contempla inversión superior a 3.1 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas informó que el parque Familias Felices, ubicado en las calles Manuel N. López y Leobardo Bernal, en la colonia Kilómetro 20, presenta un avance del 85 por ciento en su rehabilitación, como parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que en el espacio se construyen andadores de concreto para facilitar la movilidad de las y los visitantes, además de áreas con mesas de picnic, instalación de juegos infantiles nuevos y rehabilitación de los existentes.

La intervención incluye también la colocación de canastas para básquetbol y aparatos de calistenia, con el objetivo de fomentar la activación física entre habitantes del sector.

Para esta obra se destinan 3 millones 162 mil 076 pesos, recurso aprobado a través del mecanismo de participación ciudadana, que permite a la población proponer y votar proyectos de infraestructura comunitaria.

El funcionario destacó que el parque se encuentra contiguo al Centro Comunitario del Kilómetro 20, lo que ampliará las opciones de uso para quienes acuden a dicho espacio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la recuperación de espacios públicos en zonas habitacionales, promoviendo entornos recreativos y de convivencia para las familias del suroriente de la ciudad.

