Registra MediChihuahua a los primeros bebés nacidos en el estado en 2026

Edwin David nació en la capital a las 00:01 horas y Ailany Guadalupe en Ciudad Juárez a las 00:05, ambos con atención médica gratuita y registro inmediato.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El programa MediChihuahua dio la bienvenida a los primeros bebés nacidos en el estado en 2026, con el registro de Edwin David en la ciudad de Chihuahua y Ailany Guadalupe en Ciudad Juárez, quienes recibieron atención médica por parte de la Secretaría de Salud y acompañamiento institucional desde sus primeros minutos de vida.

En la capital del estado, Edwin David nació a las 00:01 horas en el Hospital Central, con un peso de 3.42 kilogramos y una talla de 51 centímetros. En representación del Gobierno del Estado, la directora general del Registro Civil, Silvia Alvídrez, realizó el trámite del acta de nacimiento y la expedición de la CURP antes del alta hospitalaria, con lo que se formalizó su identidad jurídica.

Autoridades estatales destacaron que el registro oportuno no es solo un trámite administrativo, sino el primer acto de reconocimiento del Estado hacia una persona, ya que garantiza el derecho humano a la identidad y habilita el acceso a derechos como la salud, la educación, la protección social y la seguridad jurídica desde el inicio de la vida. Como parte del acompañamiento institucional, se entregó a la familia un kit con artículos básicos para el cuidado del bebé.

En Ciudad Juárez, Ailany Guadalupe nació a las 00:05 horas en el Hospital de la Mujer, con un peso de 3 kilos 400 gramos y una estatura de 50 centímetros. Su madre, Carmen Guadalupe Rangel Rascón, recibió atención integral durante el embarazo a través de MediChihuahua en el Centro de Salud Águilas de Zaragoza, con consultas médicas, estudios de laboratorio, ultrasonidos y control prenatal, todo sin costo.

El representante de la oficina de la gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, informó que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento y apoyo integral a la familia, así como atención médica para el crecimiento y desarrollo saludable de la recién nacida. En tanto, la coordinación del Registro Civil en la Zona Norte entregó de forma gratuita el acta de nacimiento y la CURP para garantizar su identidad jurídica desde el primer día.

Como parte de los apoyos, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de manos de su Director, Marco Licón, entregó a la madre de Ailany Guadalupe un paquete con artículos para el cuidado del bebé, que incluyó bañera, pañales, toallas húmedas, carriola y otros insumos. Los padres agradecieron la atención recibida y destacaron el profesionalismo y la calidad humana del personal del sector salud.

El Gobierno del Estado informó que el acompañamiento institucional se extendió también a los primeros nacimientos registrados en Cuauhtémoc, Delicias y Parral, como parte de las acciones de MediChihuahua para garantizar atención médica y derechos desde el nacimiento.

