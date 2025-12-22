Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 22, 2025 | 16:47
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Refuerzan policías municipales vigilancia en escuelas durante periodo vacacional

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La SSPM intensificó patrullajes para prevenir robos y vandalismo en planteles educativos de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Durante el periodo vacacional de fin de año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reforzó la vigilancia en los planteles educativos mediante operativos de presencia y patrullaje preventivo, con el objetivo de evitar robos y actos de vandalismo en escuelas de distintos niveles.

    Desde el inicio del receso escolar, la corporación implementó recorridos constantes al exterior de los centros educativos, tanto en horarios diurnos como nocturnos, con especial énfasis en las madrugadas, periodo en el que comúnmente se registran intentos de ingreso para sustraer artículos de valor.

    - Publicidad - HP1

    El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, hizo un llamado a la ciudadanía, en particular a quienes habitan cerca de algún plantel, para que reporten de inmediato cualquier conducta sospechosa o la presencia de personas ajenas a las instalaciones.

    “La denuncia y la participación ciudadana han sido clave para lograr detenciones importantes; el mejor aliado de la autoridad siempre será la propia comunidad juarense”, señaló el funcionario.

    Muñoz Morales destacó que la colaboración vecinal permite una reacción más rápida y efectiva, por lo que reiteró la importancia de utilizar los números de emergencia y las líneas comunitarias de los distintos distritos policiales.

    Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de proteger el patrimonio educativo, así como de salvaguardar a la comunidad estudiantil, manteniendo presencia activa durante todo el periodo vacacional para prevenir hechos delictivos.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Conmemora Municipio el Día Mundial del Ajedrez

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, se une a la...
    Juárez / El Paso

    Supera DABA las 10 mil esterilizaciones de mascotas en Ciudad Juárez en 2025

    La Dirección de Atención y Bienestar Animal reportó más de 10 mil procedimientos gratuitos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.