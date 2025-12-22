Refuerzan policías municipales vigilancia en escuelas durante periodo vacacional

Publicidad - LB2 -

La SSPM intensificó patrullajes para prevenir robos y vandalismo en planteles educativos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Durante el periodo vacacional de fin de año, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reforzó la vigilancia en los planteles educativos mediante operativos de presencia y patrullaje preventivo, con el objetivo de evitar robos y actos de vandalismo en escuelas de distintos niveles.

Desde el inicio del receso escolar, la corporación implementó recorridos constantes al exterior de los centros educativos, tanto en horarios diurnos como nocturnos, con especial énfasis en las madrugadas, periodo en el que comúnmente se registran intentos de ingreso para sustraer artículos de valor.

El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, hizo un llamado a la ciudadanía, en particular a quienes habitan cerca de algún plantel, para que reporten de inmediato cualquier conducta sospechosa o la presencia de personas ajenas a las instalaciones.

“La denuncia y la participación ciudadana han sido clave para lograr detenciones importantes; el mejor aliado de la autoridad siempre será la propia comunidad juarense”, señaló el funcionario.

Muñoz Morales destacó que la colaboración vecinal permite una reacción más rápida y efectiva, por lo que reiteró la importancia de utilizar los números de emergencia y las líneas comunitarias de los distintos distritos policiales.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de proteger el patrimonio educativo, así como de salvaguardar a la comunidad estudiantil, manteniendo presencia activa durante todo el periodo vacacional para prevenir hechos delictivos.

