Refuerzan policías municipales la proximidad social con entrega de dulces a niños

Elementos del Distrito Sur realizaron la actividad durante recorridos de prevención y vigilancia.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) adscritos al Distrito Sur realizaron este viernes acciones de proximidad social mediante la entrega de dulces a niños y niñas, como parte de sus recorridos de prevención y vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Durante el desarrollo de su servicio y sin descuidar sus labores operativas, los oficiales destinaron momentos específicos para obsequiar pequeñas bolsas de dulces a menores que se encontraban a su paso, generando momentos de convivencia y sonrisas entre los más jóvenes.

La corporación destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza entre la policía y la ciudadanía, especialmente con las nuevas generaciones, al mostrar un rostro más cercano y humano de quienes tienen a su cargo la seguridad pública.

Estas actividades forman parte de la estrategia de prevención social del delito, en la que la SSPM promueve el contacto directo y positivo con la comunidad como una herramienta complementaria a las labores de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró que la proximidad social es un componente clave para la reconstrucción del tejido social, al fomentar relaciones basadas en el respeto, la confianza y la cooperación entre autoridades y ciudadanos.

