Refuerza Seguridad Vial señalización en Tres Cantos, Eje Vial y Juan Pablo II

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Control de Tráfico realizó trabajos de pintura en topes, carriles e isletas para mejorar la circulación en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial realizó trabajos de mantenimiento y reforzamiento de señalización en diferentes puntos de Ciudad Juárez, a través del área de Control de Tráfico.

Las acciones tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y brindar mayor orientación a peatones y automovilistas en zonas de alto tránsito.

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Entre los trabajos realizados se aplicó pintura en topes ubicados sobre la calle Valle de San Bernardo y calle Arizona, en el fraccionamiento Tres Cantos, con el propósito de mejorar su visibilidad para quienes circulan por el sector.

La dependencia también llevó a cabo labores de pintura en líneas divisorias de carriles sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en el tramo comprendido entre la avenida Vicente Guerrero y el bulevar Zaragoza.

De acuerdo con Seguridad Vial, estas intervenciones buscan favorecer un tránsito más ordenado y reducir riesgos para los conductores, especialmente en vialidades con flujo constante de vehículos.

También se aplicó pintura para delimitar dos isletas ubicadas en el cruce del bulevar Juan Pablo II y el bulevar Independencia, con el fin de establecer de manera más clara los espacios destinados a la circulación vehicular.

Como parte de las labores permanentes de renovación de la señalización horizontal, personal de Control de Tráfico aplicó pintura termoplástica sobre la calle Manuel J. Clouthier, desde la avenida Manuel Gómez Morín hasta la calle Hiedra.

La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a las y los automovilistas a respetar la señalización, conducir con precaución y atender las indicaciones establecidas en las vialidades para prevenir accidentes y contribuir a una movilidad más segura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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