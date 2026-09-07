Reporta SUMA 20 calles pavimentadas y 10 más en proceso en Juárez

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El organismo municipal informó avances en pavimentación y rehabilitación mediante esquemas de participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema de Urbanización Municipal Adicional reportó que durante los últimos 12 meses concluyó la pavimentación de 20 calles con concreto hidráulico y mantiene otras 10 vialidades en proceso.

El informe fue presentado por el titular de SUMA, Javier Said Estrada De la Torre, durante la conferencia semanal del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, como parte de las exposiciones posteriores al Segundo Informe de Gobierno.

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De acuerdo con el organismo, las 20 calles pavimentadas representan 27 mil 257 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión total de 39 millones 855 mil pesos, de los cuales el Gobierno Municipal aportó 29 millones 892 mil pesos.

Estrada De la Torre indicó que estas obras beneficiaron directamente a 474 familias, mientras que los proyectos actualmente en ejecución buscan ampliar el alcance de los programas de pavimentación en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El funcionario explicó que, durante el último año, SUMA elaboró 138 proyectos, incluyendo presupuestos y derramas de costos, dentro de los esquemas de colaboración entre ciudadanía y Gobierno Municipal.

A través del programa 60-40 también fueron rehabilitados 36 mil 979 metros cuadrados de vialidades, con beneficio directo para 537 familias y una inversión de 14 millones 622 mil pesos, de los cuales el Municipio aportó 8 millones 773 mil pesos.

Estrada De la Torre señaló que los programas 75-25 y 60-40, impulsados durante la administración del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, han permitido que vecinas y vecinos participen de manera directa en proyectos para pavimentar o rehabilitar sus calles.

“Cuando la gente ve que las obras son de calidad y que se realizan en tiempo y forma, eso es lo mejor que podemos hacer”.

El titular de SUMA destacó que, de 2021 a la fecha, el organismo ha pavimentado y rehabilitado aproximadamente 264 mil metros cuadrados, con una inversión acumulada de 172 millones de pesos.

Como ejemplo de continuidad en los programas, mencionó la colonia El Mezquital, donde desde 2021 se han desarrollado 17 proyectos y se han pavimentado alrededor de 18 mil 800 metros cuadrados, con una inversión de 30 millones 757 mil pesos.

El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel pidió fortalecer estos mecanismos de participación ciudadana, con el objetivo de incorporar a más familias y multiplicar los proyectos de pavimentación y rehabilitación de calles en diferentes sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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