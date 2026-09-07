Retira Seguridad Vial a 61 conductores ebrios durante la última semana

Publicidad - LB2 -

La corporación informó que las personas detenidas fueron trasladadas al CMISSA; nueve de ellas son mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que durante la última semana fueron retirados de circulación 61 conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la corporación, las personas detenidas fueron trasladadas al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos en las vialidades de la ciudad.

- Publicidad - HP1

Del total de conductores retenidos, nueve fueron mujeres, mientras que el resto correspondió a hombres detectados durante operativos o intervenciones realizadas por agentes de Seguridad Vial.

La dependencia detalló que tres mujeres y tres hombres fueron detectados después de verse involucrados en un percance vial, mientras que los demás fueron sancionados por infringir disposiciones del Reglamento de Vialidad y Tránsito.

El mayor número de detenciones se registró durante el fin de semana, con 14 conductores ebrios detectados el viernes, 17 el sábado y 11 el domingo, según el reporte de la corporación municipal.

Durante el resto de la semana, Seguridad Vial reportó cuatro conductores detectados el lunes, dos el martes, siete el miércoles y seis el jueves.

La corporación llamó a la ciudadanía a evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas y, en caso de hacerlo, optar por una persona conductora designada o utilizar otro medio de transporte seguro.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, enfocada en disminuir incidentes, generar conciencia y promover una conducción responsable en las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.