Presenta Participación Ciudadana avances de programas municipales en Juárez

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La dependencia reportó inversión en proyectos comunitarios, consejos consultivos y apoyos a organizaciones civiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Participación Ciudadana presentó un informe general de actividades durante una dinámica realizada en el marco de la conferencia semanal del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El titular de la dependencia, Sebastián Aguilera Brenes, informó que el Gobierno Municipal ha destinado recursos a proyectos relacionados con calles, parques, escuelas y programas sociales, mediante mecanismos de participación directa de la ciudadanía.

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De acuerdo con el funcionario, se han impulsado 654 proyectos con una inversión reportada de 2 millones 622 mil pesos y una participación de 340 mil juarenses en procesos de votación ciudadana.

Aguilera Brenes señaló que, desde 2021, durante la primera administración encabezada por el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, se registraron alrededor de 300 participaciones dentro del esquema de Cabildo Abierto.

El funcionario destacó también la creación de cinco consejos consultivos: Participación Ciudadana, Movilidad Humana, Movilidad y Seguridad Vial, Pueblos Originarios y Personas con Discapacidad.

En materia de apoyo a organizaciones civiles, informó que el Fondo al Impulso para las Organizaciones de la Sociedad Civil ha contado con 95 millones de pesos para cerca de 132 proyectos, con el objetivo de fortalecer el trabajo comunitario en distintas áreas.

“Nos hemos dedicado a tener contacto directo con la ciudadanía acudiendo a escuelas, colonias y asociaciones civiles”.

Aguilera Brenes afirmó que estos ejercicios han permitido consolidar lo que consideró uno de los planes de gobierno con mayor participación ciudadana, al reportar más de 65 mil 605 encuestas y 3 mil propuestas recibidas.

El director de Participación Ciudadana sostuvo que la respuesta de la población ha permitido ampliar el alcance de los programas municipales y fortalecer la confianza en los mecanismos de consulta y decisión pública.

También señaló que el Presupuesto Participativo de Ciudad Juárez destaca por su nivel de inversión a nivel nacional, mientras que el Fondo al Impulso de las OSC coloca al municipio como pionero en Chihuahua y entre los cinco del país con mayor inversión en este rubro.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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