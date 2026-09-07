Presenta Desarrollo Económico avances en emprendimiento, turismo e inversión

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La dependencia municipal reportó resultados en MiPyME, promoción turística, proveeduría local y atracción de inversiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico presentó un balance de las acciones realizadas durante el último año en materia de emprendimiento, turismo, proveeduría local, atracción de inversiones y generación de oportunidades de negocio.

La exposición estuvo a cargo de la titular de la dependencia, Tania Maldonado Garduño, durante la conferencia semanal del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, como parte del seguimiento posterior al Segundo Informe de Gobierno.

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En el rubro de MiPyME, la funcionaria informó que se realizaron seis encuentros de emprendimiento, con una base de mil 164 emprendedores, además de cinco bazares, tres expos juveniles con más de mil participantes y la primera Expo Financiamiento Local.

Maldonado Garduño detalló que en la Expo Financiamiento Local participaron 20 instituciones financieras y alrededor de 200 asistentes, como parte de las acciones orientadas a acercar herramientas de apoyo a emprendedores y negocios locales.

En materia turística, la dependencia reportó que Ciudad Juárez mantuvo una ocupación hotelera superior al 60 por ciento y recibió cerca de 255 mil visitantes internacionales, con una derrama estimada superior a los 7 millones de pesos.

También se realizaron más de 50 congresos y convenciones, con una derrama económica aproximada de 175 millones de pesos, además de siete ediciones de “Juárez en la Juárez”, con alrededor de 12 mil 500 asistentes por edición.

En el área de fortalecimiento industrial y proveeduría local, Desarrollo Económico informó la realización de cinco rondas de proveeduría, con participación de 25 empresas tractoras y 260 proveedores.

La dependencia reportó además 85 convenciones de negocios, que representaron oportunidades por más de 1.7 millones de dólares, así como 233 reuniones B2B, participación en 15 expos y convenciones, e identificación de 17 prospectos vinculados con inversión y nearshoring.

“Hay que atender el tema del turismo, principalmente estrategias muy claras para que venga la gente a visitarnos”.

Tras la presentación, Ortiz Orpinel pidió aprovechar los resultados alcanzados para definir nuevas estrategias que fortalezcan la vocación económica de Ciudad Juárez, particularmente en turismo, atracción de visitantes y consolidación de proveedores locales.

El alcalde planteó que el crecimiento económico de la frontera debe impulsarse también desde las capacidades locales, por lo que llamó a reforzar las políticas dirigidas a empresas juarenses y a la proveeduría regional.

Ortiz Orpinel señaló como objetivo que Juárez crezca no solo a partir de inversiones externas, sino también mediante el fortalecimiento de sus propios sectores productivos, a fin de consolidar una economía local más competitiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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