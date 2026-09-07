Presentan directores municipales avances del último año de trabajo en Juárez

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Dependencias municipales expusieron resultados posteriores al Segundo Informe de Gobierno y prioridades para el siguiente periodo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Directores de distintas dependencias municipales presentaron este lunes resultados del último año de trabajo durante la conferencia semanal del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El ejercicio se realizó como parte del seguimiento posterior al Segundo Informe de Gobierno, con el objetivo de informar avances por área y establecer líneas de trabajo para el siguiente periodo de la administración municipal.

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El coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez, señaló que el Gobierno Municipal mantendrá como prioridad la cercanía con la ciudadanía, la atención directa y el trabajo orientado a transformar Ciudad Juárez.

Entre los proyectos destacados mencionó la semaforización inteligente, considerada una de las acciones relevantes para modernizar la movilidad urbana, reducir tiempos de traslado, hacer más eficiente la circulación y contribuir a disminuir la contaminación.

“También está la Reforma Regulatoria, para reducir y simplificar los trámites municipales”.

Licón Chávez indicó que la Reforma Regulatoria busca que la ciudadanía invierta menos tiempo en trámites municipales, mediante procesos más simples y eficientes dentro de la administración pública.

Durante la exposición, la titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo Salinas, informó que en el último año se aplicaron 16 mil 135 vacunas, 12 mil 741 tratamientos contra la garrapata y 10 mil 056 microchips, además de la creación de una base de datos.

La funcionaria reportó más de 17 mil procedimientos de esterilización durante el último año, con lo que se alcanzaron alrededor de 30 mil intervenciones de este tipo durante los últimos cinco años.

Arredondo Salinas informó además que la dependencia atendió más de 8 mil denuncias, intervino en 373 casos de jaurías, realizó 196 cateos en coordinación con la Fiscalía General del Estado en la zona norte y aseguró mil 310 animales.

Como resultado de estas acciones, la Dirección de Atención y Bienestar Animal reportó 20 expedientes judicializados y 373 personas sancionadas por faltas relacionadas con el cuidado y protección animal.

La dependencia también entregó 25 toneladas de alimento para perros y gatos, capacitó a más de 36 mil personas en bienestar animal y logró la adopción de 757 animales de compañía.

Arredondo Salinas destacó la transformación del antiguo Centro Antirrábico en el Centro de Bienestar Animal, así como la participación en la creación del nuevo Reglamento de Bienestar Animal y el trabajo conjunto con Senasica para prevenir el gusano barrenador.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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