Prevén temperaturas de hasta 37 grados para este fin de semana en Ciudad Juárez

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Protección Civil alertó por el aumento gradual del calor y recomendó reforzar medidas de hidratación y protección solar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante este fin de semana se registrará un incremento significativo en las temperaturas en Ciudad Juárez, con máximas que podrían alcanzar hasta los 37 grados centígrados el próximo domingo.

Para este viernes, el pronóstico contempla un día parcialmente soleado con una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de entre 9 y 20 por ciento. Las condiciones climáticas estarán acompañadas por vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.

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Durante la noche se espera una temperatura mínima de 21 grados centígrados, con una disminución gradual de la nubosidad y una reducción en las probabilidades de precipitación. Los vientos mantendrán velocidades similares a las registradas durante el día.

Las autoridades emitieron un aviso preventivo ante el aumento de las temperaturas previsto para el fin de semana, ya que el sábado se espera una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 22 grados, bajo condiciones mayormente soleadas y con escasas posibilidades de lluvia.

Para el domingo, el calor se intensificará aún más, alcanzando una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 23 grados. El pronóstico indica un ambiente predominantemente soleado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera y protección solar para prevenir afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Asimismo, recomendó prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, sectores considerados más vulnerables a los efectos del calor extremo, especialmente durante las jornadas con temperaturas más elevadas previstas para el fin de semana.

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