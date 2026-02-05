Refuerza Municipio operativos de reordenamiento urbano con sanciones y clausuras

Publicidad - LB2 -

Detectan reincidencias en talleres y comercios que invaden la vía pública en el suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal intensificó los operativos de Reordenamiento Urbano, con acciones de seguimiento, sanción y clausura, como parte de la estrategia permanente para recuperar espacios públicos y mejorar el orden en la ciudad, mediante la coordinación de diversas dependencias.

Durante una de las intervenciones, el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que fue notificada, sancionada y clausurada una desponchadora ubicada en el suroriente, la cual operaba sin licencias de funcionamiento ni uso de suelo, además de acumular llantas e invadir la vía pública, pese a haber recibido advertencias previas.

El funcionario explicó que, conforme al Reglamento Municipal de Aseo y Regeneración Urbana, la reincidencia permite incrementar las sanciones, por lo que en este caso la multa acumulada asciende a cerca de 33 mil pesos, únicamente en lo correspondiente a la Dirección de Limpia.

Más tarde, como parte del mismo operativo, se atendió una denuncia ciudadana relacionada con una vivienda habilitada como taller mecánico, donde se detectó uso indebido del espacio público para estacionar vehículos, así como automóviles en estado de abandono sobre el camellón central, lo que generaba un impacto negativo en el entorno urbano.

En esta segunda intervención, Desarrollo Urbano notificó al responsable para que tramite los permisos correspondientes; Ecología detectó contaminación al medio ambiente y al suelo natural, otorgando un plazo de cinco días para resarcir el daño y retirar los vehículos; mientras que Protección Civil intervino al confirmarse que el taller operaba sobre la vía pública.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de un plan de seguimiento, ya que esta semana se está regresando a puntos previamente visitados para verificar el cumplimiento de las notificaciones emitidas con anterioridad.

Solís Kanahan hizo un llamado a propietarios y responsables de talleres y comercios para que revisen la situación legal de sus negocios, al advertir que estas prácticas afectan tanto a los establecimientos como a terceros, incluidos los propietarios de vehículos retirados.

Finalmente, reiteró que las dependencias municipales mantienen atención abierta a la ciudadanía, e invitó a los comerciantes a acercarse para recibir orientación y facilidades que permitan regularizar sus actividades, prevenir sanciones y contribuir a un entorno urbano más ordenado y seguro.

En los operativos participan Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Regulación Comercial y Servicios Públicos, a través de Limpia, además de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación General de Seguridad Vial.

