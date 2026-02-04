Refuerza Municipio limpieza y mantenimiento en vialidades principales de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas atienden rezagos por arrastre de tierra y basura tras lluvias y nevada recientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene activos trabajos de limpieza y mantenimiento en vialidades principales de la ciudad, como parte del plan permanente de conservación de las vías públicas y atención a rezagos generados por fenómenos climáticos recientes.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores se concentran en zonas donde persiste acumulación de tierra de arrastre y residuos, derivados de las lluvias y la nevada registradas en semanas recientes.

Durante los últimos dos días, las cuadrillas intervinieron avenidas como División del Norte, Tomás Fernández y Gómez Morín, además de realizar trabajos de limpieza en el distribuidor vial Talamás Camandari–Independencia.

En estos puntos se llevan a cabo acciones de barrido, corte de hierba, retiro de llantas, desechos vehiculares producto de accidentes o fallas mecánicas, así como recolección general de basura, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la seguridad vial.

El funcionario subrayó que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener limpias las calles, por lo que exhortó a la población a no arrojar basura desde los vehículos y conservar los residuos hasta localizar un contenedor adecuado, ya que esta práctica representa una carga constante para el personal operativo.

Como parte de los monitoreos recientes, la Dirección de Limpia ha realizado mediciones en distintos puntos de la ciudad, en preparación para reforzar en los próximos meses la Cruzada por el Cambio, estrategia enfocada en la limpieza integral del entorno urbano.

Uno de los focos de atención señalados es la avenida De las Torres, donde hace tres semanas se efectuó una intervención de limpieza en el tramo que va de Talamás Camandari hacia el norte; sin embargo, recorridos posteriores detectaron nueva acumulación de basura en el camellón central.

Entre los residuos localizados destacan vasos de café, envases de bebidas energéticas, empaques de frituras y restos de alimentos, lo que indica que los desechos son arrojados desde vehículos en circulación, ya que en esa zona no existen viviendas.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a mejorar las prácticas de manejo de residuos, especialmente al transitar en transporte particular o público, para evitar que la basura termine en la vía pública y contribuya al deterioro de la imagen urbana.

