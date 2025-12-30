Refuerza Municipio limpieza de avenidas principales con la Cruzada por el Cambio

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de Limpia retiran residuos voluminosos en vialidades estratégicas para mejorar la imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones de la Cruzada por el Cambio, cuadrillas operativas de la Dirección de Limpia intensificaron recorridos para el retiro de residuos voluminosos en vialidades principales de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y mantener en mejores condiciones los espacios públicos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los trabajos se concentran en el bulevar Juan Pablo II, así como en las avenidas Tecnológico y De las Torres, donde se recolectan desechos como cajas de plástico, cartón, envases, llantas y residuos automotrices derivados de accidentes viales.

Las labores se realizan mediante recorridos rápidos con camiones recolectores y unidades de caja abierta, utilizando en algunos tramos el carril de baja velocidad, por lo que se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y atender la señalización para evitar incidentes.

De manera simultánea, dos cuadrillas adicionales realizan trabajos similares sobre el bordo del río Bravo, en el tramo colindante con Juan Pablo II, aprovechando la disminución del flujo vehicular para intervenir de forma más eficiente.

El funcionario también llamó a empresas y transportistas dedicados al traslado de residuos, incluidos los de manejo especial provenientes de maquiladoras, a cubrir y compactar adecuadamente las cargas, con el fin de evitar la dispersión de basura en la vía pública.

Estas acciones forman parte del programa impulsado por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, orientado a mantener en mejores condiciones las principales vialidades de la ciudad, contribuyendo a una imagen urbana más ordenada y segura para la población juarense.

