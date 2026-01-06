Refuerza Gobierno del Estado atención alimentaria con comedor comunitario en el Parque Central

Publicidad - LB2 -

El espacio brinda entre 25 y 35 comidas calientes diarias a población en situación de vulnerabilidad en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado fortaleció la atención alimentaria en Ciudad Juárez mediante la habilitación de un comedor comunitario en el Parque Central, dirigido a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad, como parte de la política social estatal.

La acción se realiza a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y opera bajo un modelo de atención directa, orientado a responder de manera inmediata a las necesidades básicas de la población, sin trámites excesivos.

La subsecretaria Austria Galindo destacó que este comedor busca priorizar la dignidad y el acceso oportuno a la alimentación para quienes acuden diariamente al Parque Central.

“Es un modelo de atención directa y humana que nos permite responder de manera inmediata a las necesidades básicas de la población”, señaló.

El comedor fue acondicionado en instalaciones existentes, con el apoyo del secretario Rafael Loera, lo que permitió su puesta en marcha con una inversión mínima, al aprovechar infraestructura ya disponible.

El espacio cuenta con equipamiento básico y recibe insumos alimentarios donados por el Banco de Alimentos. Los menús son supervisados por una nutrióloga, con el objetivo de garantizar una alimentación balanceada para las personas beneficiarias.

De acuerdo con la SDHyBC, diariamente se brindan entre 25 y 35 comidas calientes, de lunes a viernes, a personas que acuden al parque y requieren apoyo alimentario.

Galindo informó que durante 2026 se tiene como meta ampliar y fortalecer la cobertura de los comedores comunitarios en la ciudad, en seguimiento a la política social impulsada por la gobernadora Maru Campos, con énfasis en la atención a sectores en condición de mayor vulnerabilidad.

