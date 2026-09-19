Refuerza Estado atención segura para personas con enfermedades no transmisibles

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La Secretaría de Salud llamó a fortalecer la prevención, el seguimiento médico y la participación activa de pacientes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, reiteró su compromiso de fortalecer la atención médica segura y de calidad para personas que viven con enfermedades no transmisibles, en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Daniel Gaeta, integrante de la Coordinación de Calidad en Salud del Distrito 2 Juárez, informó que el lema de este año es “¡Atención segura durante toda la vida!”, con énfasis en padecimientos que requieren vigilancia y cuidados continuos, como diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.

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El funcionario señaló que la seguridad de las personas con este tipo de enfermedades no concluye al salir del consultorio o centro de salud, sino que debe construirse de manera permanente mediante consultas, prescripciones médicas, seguimiento y comunicación entre pacientes y personal sanitario.

“La seguridad de las personas que viven con este tipo de enfermedades no termina al salir del consultorio o centro de salud, sino que se construye a lo largo de los años, en cada consulta, prescripción médica y acción de seguimiento”, señaló.

La Secretaría de Salud indicó que el Día Mundial de la Seguridad del Paciente busca promover la participación activa de las personas en su propio cuidado, mediante acciones como conocer su estado de salud, identificar posibles riesgos, participar en las decisiones sobre su atención médica y mantener actualizados sus registros clínicos.

También se destacó la importancia de dar seguimiento a los resultados de los tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas que requieren continuidad en la atención y coordinación entre distintos servicios de salud.

De acuerdo con la dependencia, las enfermedades no transmisibles afectan a millones de personas en el mundo y se encuentran entre las principales causas de muerte prematura, por lo que la prevención, la detección temprana y el diagnóstico oportuno forman parte de las acciones prioritarias del sector.

El personal de salud contribuye a reducir riesgos mediante medidas de prevención, detección temprana, diagnóstico oportuno y coordinación de la atención, con el objetivo de evitar daños prevenibles y garantizar servicios médicos más seguros para la población.

La Secretaría de Salud llamó a las personas que viven con enfermedades no transmisibles a mantener comunicación constante con sus unidades médicas, cumplir con sus tratamientos y participar activamente en las decisiones relacionadas con su atención.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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