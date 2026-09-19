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Capacita SEyD a 489 agentes educativos de Educación Especial

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POR Redacción ADN / Agencias
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La estrategia busca fortalecer la atención a estudiantes con TEA y TDAH, así como favorecer entornos escolares inclusivos

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, capacita a 489 agentes educativos para fortalecer la atención a estudiantes y avanzar en la construcción de entornos escolares inclusivos.

Las figuras educativas participantes pertenecen a 71 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer) y 16 Centros de Atención Múltiple (CAM), como parte de una estrategia orientada a mejorar las competencias pedagógicas del personal de Educación Especial.

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De acuerdo con la dependencia estatal, el objetivo es contribuir a la identificación y eliminación de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación, conocidas como BAP, con el fin de favorecer una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

El primer curso se realizó en Parral, con la participación de 137 figuras educativas, quienes reforzaron conocimientos y adquirieron herramientas prácticas para la atención de la neurodiversidad en contextos escolares.

La capacitación contempla cursos especializados para actualizar conocimientos, desarrollar competencias profesionales y aplicar estrategias de intervención en situaciones reales, particularmente en la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Las acciones formativas colocan en el centro el desarrollo integral y socioafectivo de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con sus características, necesidades y contextos particulares.

Durante las jornadas se abordaron estrategias relacionadas con la identificación de barreras para el aprendizaje, la autorregulación, la convivencia y el desarrollo de la autonomía, con un enfoque centrado en las características individuales de cada estudiante.

La SEyD informó que las capacitaciones continuarán en Delicias, el 2 de octubre; Chihuahua, el 9 de octubre; La Junta, el 16 de octubre, y Nuevo Casas Grandes, el 6 de noviembre.

Con estas acciones, la dependencia busca fortalecer a las comunidades escolares mediante herramientas que favorezcan el respeto, la equidad, la empatía y la inclusión, así como estrategias de acompañamiento socioemocional acordes con las necesidades de las y los estudiantes.

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