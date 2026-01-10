Refrenda alcalde compromiso social con vecinos de la colonia Eréndira

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal entregó apoyos alimentarios a cerca de 200 familias como parte de los programas de temporada invernal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar sostuvo un encuentro con alrededor de 200 vecinas y vecinos de la colonia Eréndira, a quienes entregó apoyos alimentarios consistentes en piernas de cerdo, como parte de las acciones de atención comunitaria que impulsa su administración durante la temporada invernal.

Durante la convivencia, el alcalde reiteró que el trabajo en favor de las colonias es uno de los ejes centrales de su gobierno y agradeció el respaldo que la ciudadanía ha brindado a lo largo de su gestión, destacando la importancia del acompañamiento social en los distintos momentos de la administración.

“Venimos a saludarlos, a entregarles un pequeño detalle y a desearles un gran año 2026, pero sobre todo a agradecerles porque nos han acompañado en diferentes momentos del gobierno”, expresó ante los asistentes.

Pérez Cuéllar reconoció que gobernar una ciudad con más de 1.6 millones de habitantes representa retos complejos, pero afirmó que estos también implican oportunidades para fortalecer el trabajo territorial y la cercanía con la población.

“No basta con planear, hay que pasar a la acción. Aquí estamos pensando y chambeando por nuestra ciudad”, señaló previo a realizar una entrega simbólica del apoyo.

El edil agradeció la participación del personal de la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Limpia, la Coordinación General de Comunicación Social y la Coordinación General de Seguridad Vial, dependencias que colaboraron en la logística de las entregas efectuadas en 11 puntos distintos durante el recorrido realizado este sábado.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, explicó que estas entregas forman parte de los programas sociales de temporada invernal, diseñados para apoyar a las familias juarenses durante los meses con mayor presión económica y fortalecer el bienestar comunitario.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener un trabajo cercano a la ciudadanía y de continuar impulsando programas sociales enfocados en atender las necesidades de las colonias de Ciudad Juárez.

