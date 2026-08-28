Refrenda alcalde compromiso con Samalayuca y entrega apoyos alimentarios

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Héctor Ortiz Orpinel cerró una gira por la zona rural con la entrega de despensas y la puesta en servicio de una calle pavimentada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con habitantes de Samalayuca, donde cerró una gira de trabajo por comunidades rurales de Juárez.

Durante la jornada se entregaron apoyos alimentarios a familias de la comunidad y se puso en servicio la pavimentación de la calle Adalberto Gaytán, obra seleccionada mediante mecanismos de participación ciudadana.

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El alcalde destacó que la pavimentación fue posible gracias a la organización de las y los habitantes de Samalayuca, quienes participaron en la definición de necesidades prioritarias para su comunidad.

De acuerdo con la información municipal, más de 700 personas participaron en el proceso para seleccionar la obra, que también beneficia al plantel de preescolar de la zona.

Ortiz Orpinel explicó que la calle fue construida con concreto, material que puede ofrecer una larga vida útil si recibe el mantenimiento adecuado por parte de la comunidad y las autoridades.

“Gracias Samalayuca, porque poniéndose de acuerdo es como se pueden lograr las cosas”, expresó.

El presidente municipal señaló que las comunidades rurales forman parte de Ciudad Juárez y tienen un papel importante en el desarrollo de la región, por lo que la administración mantendrá acciones para integrarlas a los programas y obras municipales.

También exhortó a los habitantes a mantener comunicación permanente con el Gobierno Municipal y a participar en el cuidado de los espacios públicos, al señalar que la transformación de las comunidades requiere trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

Ortiz Orpinel reconoció las gestiones realizadas por el presidente seccional de Samalayuca, Gerardo Esparza, así como el trabajo de las áreas municipales involucradas en las obras y acciones desarrolladas en la comunidad.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, informó que como parte del programa “Cruzada por tu Familia” se entregaron 170 despensas a familias de Samalayuca.

El funcionario explicó que la estrategia de apoyo alimentario contempla tanto la zona urbana como las comunidades rurales, con el objetivo de atender distintos sectores del municipio.

En la jornada participaron también el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, y el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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