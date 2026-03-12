Invita IPACULT a las últimas funciones de “Mujeres de Arena” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra basada en testimonios reales se presentará el 14 y 15 de marzo con entrada gratuita en el Auditorio Cívico Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a asistir a las dos últimas funciones de la obra teatral “Mujeres de Arena”, que se presentarán el sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 6:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Benito Juárez.

La encargada de la dirección general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que la puesta en escena forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer y aborda, desde el arte y la memoria, la problemática de la violencia contra las mujeres en la región.

“Es una obra basada en testimonios de vida real que nos permite reflexionar sobre las no violencias y la importancia de mirar estas historias desde la empatía”.

La funcionaria señaló que la obra está construida a partir de testimonios reales, con el propósito de generar un espacio de reflexión colectiva sobre las violencias de género, además de abrir un diálogo en torno a la memoria y los procesos de sanación.

Durante las funciones también estará presente personal del Instituto Municipal de las Mujeres, que ofrecerá acompañamiento, contención emocional y orientación para quienes requieran información o canalización a servicios de apoyo.

La actividad está dirigida a adolescentes y adultos a partir de los 15 años de edad, y el acceso será gratuito como parte de la política cultural del instituto de acercar el arte a la comunidad.

Por su parte, Ángela Gastélum, directora del Centro Municipal de las Artes, recomendó al público llegar con anticipación, ya que el acceso al auditorio será sin numeración y se espera una alta asistencia como en las funciones previas.

Además, previo a la función del sábado, a las 5:00 de la tarde se inaugurará una exposición relacionada con la temática de la obra, con el objetivo de ampliar el diálogo entre arte, memoria y reflexión social.

