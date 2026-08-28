Invita Regulación Comercial a tramitar permisos para ventas del mes patrio

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Los permisos estarán vigentes del 1 al 16 de septiembre para comerciantes que vendan artículos de temporada en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial invitó a las y los comerciantes interesados en vender artículos alusivos al mes patrio a tramitar el permiso correspondiente para operar en la vía pública.

La convocatoria se realiza con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, periodo en el que tradicionalmente aumenta la venta de banderas, adornos y otros productos de temporada.

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El director de Regulación Comercial, Oscar Guevara Ramírez, informó que las personas interesadas deben acudir a la dependencia municipal para obtener la autorización que les permita ejercer el comercio de manera regulada en espacios públicos.

“Es necesario acercarse a esta dependencia con el objetivo de obtener su permiso para poder ejercer el comercio de manera regulada en los espacios públicos”, comentó.

El funcionario explicó que la temporada de venta iniciará oficialmente el 1 de septiembre y concluirá el 16 del mismo mes.

De acuerdo con la dependencia, el costo del permiso para cubrir todo el periodo será de mil 994.27 pesos, mientras que para quienes deseen trabajar únicamente el día festivo el monto será de mil 55.79 pesos.

Guevara Ramírez señaló que los requisitos para solicitar el permiso son identificación oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población y, en caso de comerciantes recurrentes, el permiso anterior.

También indicó que las y los solicitantes deberán presentar la ubicación donde pretenden instalarse, tomando en cuenta que no podrán colocarse en puntos que afecten la movilidad o representen riesgo para peatones y automovilistas.

“Es muy importante presentar la ubicación en la cual pretenden instalarse tomando en cuenta que debe ser fuera de centros comerciales, hospitales, escuelas y muy importante, no obstaculizar el flujo peatonal o vehicular para evitar cualquier tipo de accidente”, comentó.

La Dirección de Regulación Comercial informó que las personas interesadas pueden acudir a sus oficinas, ubicadas en la calle Mauricio Corredor número 467, en la Zona Centro, o comunicarse al teléfono 656-737-0460 para obtener más información.

A partir del inicio de la temporada, personal de la dependencia, debidamente identificado, realizará revisiones aleatorias y solicitará la documentación correspondiente, por lo que se pidió a las y los comerciantes mantener el permiso a la vista durante su jornada de venta.

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