Capacitan a brigadas municipales en manejo de extintores y respuesta ante incendios

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Personal de distintas dependencias recibió instrucción teórica y práctica en la Estación Central de Bomberos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados municipales que integran brigadas de respuesta inmediata en distintas dependencias participaron este viernes en una capacitación sobre manejo adecuado de extintores y actuación ante posibles incendios.

El curso se llevó a cabo en la Estación Central de Bomberos y fue impartido por personal especializado del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.

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La capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades de quienes tienen la responsabilidad de actuar como primeros respondientes ante una emergencia dentro de sus centros de trabajo.

El comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, Jorge Ignacio Puentes Hernández, informó que el curso se desarrolló en dos etapas, una teórica y otra práctica, para reforzar la preparación del personal municipal.

Durante la parte teórica, las y los participantes conocieron los diferentes tipos de extintores, sus características y la forma correcta de utilizarlos, de acuerdo con el tipo de emergencia.

También se explicaron las distintas clases de incendio, según el material en combustión, información fundamental para determinar qué agente extintor debe emplearse y evitar intervenciones que puedan incrementar el riesgo.

Como parte de la práctica, integrantes de las brigadas realizaron ejercicios controlados de combate al fuego, en los que aplicaron el uso de extintores y los procedimientos básicos de respuesta.

Las actividades permitieron reforzar protocolos de atención inmediata y proporcionar herramientas para que el personal municipal pueda reaccionar de manera más segura mientras arriban los cuerpos especializados de emergencia.

La Dirección General de Protección Civil informó que estas capacitaciones forman parte de las acciones preventivas desarrolladas a través de Bomberos para fortalecer la preparación ante situaciones de riesgo en las dependencias municipales.

Puentes Hernández encabeza actualmente el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez, corporación que recientemente conmemoró su 108 aniversario de servicio a la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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