¿Y Donde Están?

Luego de la detención de Nicolás Maduro en Miraflores, la presión en el Caribe y América Latina se deshinfló casi en su totalidad.

El 3 de enero de este año, en una operación quirúrgica que conjugó la acción del grupo Delta, con impecable trabajo de inteligencia militar, y desde luego, la compra de mandos que facilitaron la operación, los gringos realizaron un trabajo de abducción más que detención, y de inmediato trasladaron a Maduro a bordo del USS Iwo Jima rumbo a Nueva York y lo encerraron bajo llave.

Los días fueron pasando y ni siquiera la hierba se movía.

No hubo reacción bélica, de quienes supuestamente protegían a Venezuela.

Se arrugaron, se ocuparon en otros menesteres.

Los venezolanos encontraron motivo para criticar a su manera, la decepción.

Compusieron una rolita al ritmo de tecno salsa que dice así:

“Dónde está China, donde está Rusia. ¿Por qué no actuaron?

Cuál es la excusa.

Maduro está en una cárcel federal. Y ahora me pregunto… ¿Los comunistas dónde están?

¿Dónde están? ¿En dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar.”

Una rítmica rolita muy mordaz que descubre a los falsos protectores.

Ya lo había comentado yo endenantes.

El mundo se lo han repartido ya. Vivimos una época multipolar.

Características del mundo multipolar:

• Diversificación del poder: Ningún país controla por completo la economía, la política o la seguridad global.

• Competencia y cooperación simultáneas:

Las potencias pueden rivalizar en ciertos ámbitos (como tecnología o energía) y colaborar en otros (como cambio climático o comercio).

• Fragmentación ideológica:

Se debilita la idea de un modelo único (democracia liberal más capitalismo), y surgen alternativas con distintos sistemas políticos y económicos.

• Instituciones internacionales más disputadas: Organismos como la ONU, la OMC o el FMI se convierten en espacios de negociación entre múltiples actores.

Ejemplos actuales.

China: Expansión económica y tecnológica, con proyectos como la Nueva Ruta de la Seda.

Rusia: Reafirma su influencia militar y energética, especialmente en Eurasia.

India: Potencia emergente con peso demográfico y tecnológico.

Unión Europea: Actor normativo y económico clave, aunque con tensiones internas.

Mientras ninguno toque los intereses de cualquiera de los otros, puede haber paz.

Sobre este tema, la hoja se da vuelta y sólo queda la amenaza para Cuba.

Siguen ustedes, les ha dicho Donald Trump.

“Sólo déjenme acomodar los colmillos en el cuello de Venezuela y succionar el petróleo.”

Ahora el tema es el revuelo causado por Bad Bunny con su performance en el Super tazón LX.

Dicen los analistas, que el tal Bunny es un genio, un fenómeno al que tenemos que agradecerle sus balbuceos incoherentes pues en 13 minutos de espectáculo nos regaló:

Orgullo puertorriqueño

Colocó la cultura boricua al centro del escenario mundial, con símbolos, ritmos y referencias a Puerto Rico.

Unidad latinoamericana

Cantó en español y mencionó a todos los países del continente, incluyendo EE.UU. y Canadá, como un gesto de integración y unión.

Resistencia cultural

Transformó el halftime en un espacio de memoria y resistencia simbólica, reivindicando la identidad latina frente a narrativas conservadoras en EE.UU.

Visibilidad migrante

Su narrativa visual y musical incluyó referencias a la migración y a la dignidad de las comunidades latinas en Estados Unidos.

Lengua como poder

El español fue protagonista absoluto, rompiendo con la hegemonía anglófona del evento y mostrando que la música latina puede liderar el espectáculo más visto del planeta.

Símbolos ocultos y “easter eggs”

Desde vestuarios hasta escenografía, incluyó mensajes indirectos y referencias culturales que funcionaron como guiños políticos y sociales.

En conjunto, Bad Bunny convirtió el Super Bowl en un ritual de identidad y resistencia, donde la música urbana se volvió vehículo de orgullo latino y mensaje político.

A mí no me lo parece, pero es lo que hay.

