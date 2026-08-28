Invita IPACULT a espectáculo de danza sobre la herencia cultural de Chihuahua

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La presentación gratuita se realizará este sábado en el Centro Municipal de las Artes, con la compañía México, Fiesta y Tradición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses a asistir al espectáculo de danza “Chihuahua nuestra herencia”, una propuesta artística centrada en la historia, tradiciones y leyendas del estado.

La presentación se realizará de manera gratuita este sábado 29 de agosto, a las 11:00 de la mañana, en el foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes.

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El espectáculo propone un recorrido escénico por la identidad del norte de México, mediante danza, expresión corporal y elementos del folclor mexicano.

De acuerdo con el IPACULT, la obra aborda la fuerza espiritual de los antepasados, el valor de quienes participaron en la Revolución Mexicana y las leyendas que forman parte del imaginario chihuahuense.

La presentación culminará con redovas y polkas, expresiones musicales y dancísticas asociadas con la identidad regional y el orgullo norteño.

“Chihuahua nuestra herencia” estará a cargo de la Compañía de Danza del Centro Municipal de las Artes “México, Fiesta y Tradición”, bajo la dirección de los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero.

La agrupación está integrada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes reciben formación en danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.

A través de su trabajo artístico, la compañía busca preservar, difundir y transmitir las tradiciones mexicanas entre nuevas generaciones, utilizando la danza como una herramienta para mantener vigente la memoria cultural.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que este espectáculo tiene como propósito acercar a la comunidad fronteriza a la historia, el folclor y las tradiciones de México mediante las artes escénicas.

También señaló que la presentación representa una oportunidad para dar a conocer las carreras artísticas que ofrece el Centro Municipal de las Artes y fortalecer al recinto como espacio de formación y encuentro cultural.

El instituto reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir este sábado al CMA y disfrutar de una presentación orientada a recordar, mediante el movimiento y la música, las raíces que forman parte de la identidad de Chihuahua.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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