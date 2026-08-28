Exhorta Salud Municipal a detectar oportunamente el Síndrome de Turner

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La dependencia llamó a informarse sobre esta condición genética y acudir con especialistas ante señales de alerta en niñas y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Síndrome de Turner, que se conmemora este 28 de agosto, la Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de informar, detectar oportunamente y brindar acompañamiento integral a niñas, adolescentes y mujeres que viven con esta condición genética.

El Síndrome de Turner es una alteración genética que afecta exclusivamente a mujeres y ocurre cuando falta total o parcialmente uno de los cromosomas X.

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De acuerdo con la dependencia, se estima que esta condición se presenta aproximadamente en una de cada 2 mil 500 niñas nacidas vivas, aunque algunas formas pueden identificarse hasta etapas posteriores de la vida.

Entre las características asociadas se encuentran estatura menor al promedio, alteraciones en el desarrollo de los ovarios y dificultades relacionadas con la pubertad y la fertilidad.

También pueden presentarse otras manifestaciones que requieren seguimiento médico, como problemas cardiovasculares, auditivos, renales o de la glándula tiroides.

Salud Municipal resaltó que no todas las mujeres con Síndrome de Turner presentan las mismas características, por lo que la atención debe ser individualizada y acorde con las necesidades de cada paciente.

El diagnóstico puede realizarse mediante estudios genéticos y, una vez confirmado, es importante contar con seguimiento médico para atender las distintas necesidades que puedan surgir durante las etapas de la vida.

La dependencia señaló que, además del aspecto médico, el acompañamiento emocional y familiar es importante para favorecer el bienestar y la calidad de vida de quienes viven con esta condición.

También indicó que la información y la sensibilización contribuyen a reducir el estigma y promover una atención basada en el respeto y los derechos de las pacientes.

Salud Municipal llamó a madres, padres, cuidadores y población en general a informarse sobre el Síndrome de Turner y acudir con profesionales de la salud ante cualquier señal de alerta en el desarrollo de niñas y adolescentes.

La detección temprana y el seguimiento adecuado permiten identificar necesidades de salud de manera oportuna y brindar una atención integral durante las diferentes etapas de vida de las pacientes.

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