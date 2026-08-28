Fortalece SSPM capacitación contra reclutamiento forzado de adolescentes

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Personal operativo participó en un taller enfocado en detectar riesgos y reforzar acciones preventivas con niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal participó en el taller “Formador de Formadores para la Prevención de Reclutamiento Forzado de Adolescentes”, como parte de la estrategia “Cambiemos la Ruta”.

La capacitación se realizó en colaboración con la Comisión de Reinserción Juárez y estuvo enfocada en la atención y prevención de factores de riesgo en adolescentes en contacto con la ley o que se encuentran en contextos de vulnerabilidad.

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El taller se llevó a cabo en las instalaciones de FECHAC, inició el miércoles y concluyó este viernes 28 de agosto, con la participación de personal operativo de la corporación municipal.

Entre las áreas participantes estuvieron Trabajo Social y Prevención Social, cuyos integrantes mantienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes mediante pláticas, actividades preventivas y acciones de proximidad.

Durante la capacitación, las y los asistentes recibieron herramientas y conocimientos relacionados con la prevención del reclutamiento forzado de adolescentes.

También se abordaron temas orientados a fortalecer las capacidades del personal para identificar factores de riesgo y desarrollar acciones preventivas en los espacios donde realizan su labor.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal indicó que estas acciones forman parte del trabajo institucional para reforzar la preparación de su personal operativo y ampliar la atención preventiva en sectores de la comunidad.

La corporación señaló que continuará impulsando estrategias de proximidad y prevención dirigidas a proteger a niñas, niños y adolescentes, así como a contribuir en la construcción de entornos más seguros para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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