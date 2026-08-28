Atendieron Bomberos y Rescate 54 emergencias en Juárez; incendio dejó dos lesionados graves

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Protección Civil reportó 38 servicios de Bomberos y 16 de Rescate Municipal durante las últimas 24 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, comprendidas del 27 al 28 de agosto, el Departamento de Bomberos y Rescate Municipal atendieron 54 emergencias en distintos puntos de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte oficial, Bomberos intervino en 38 servicios, mientras que Rescate Municipal participó en 16 emergencias, entre ellas un incendio en un predio baldío y un accidente ferroviario con saldo fatal.

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Uno de los hechos más relevantes ocurrió en un terreno ubicado sobre el Libramiento Miguel de la Madrid, en la colonia Lote Bravo, donde se registró un incendio en un área con acumulación importante de basura.

Durante las labores de atención, los elementos localizaron un domicilio improvisado entre los desechos. En el lugar, dos personas resultaron con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en aproximadamente el 80 por ciento del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambas personas fueron atendidas por paramédicos de Rescate Municipal y trasladadas al Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En otro hecho, en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Carlos Amaya, en la colonia Kilómetro 5, se registró un accidente en el que estuvieron involucrados una locomotora de Ferromex, una camioneta Honda CR-V y un tractocamión con caja seca.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta perdió la vida al quedar prensado entre los restos del vehículo. Elementos de emergencia realizaron maniobras de descarcelación para recuperar el cuerpo.

Protección Civil informó además que durante el mismo periodo se atendieron tres servicios relacionados con las lluvias, principalmente por inundaciones en domicilios.

Los incidentes derivados de las condiciones climatológicas se presentaron en Costa Golfo y Paseo de San Juan, en el fraccionamiento Parajes de San José; Xochimilcas y Chamulas, en la colonia Aztecas; así como en Marfil y Corindón, en la colonia Libertad.

En estos tres servicios por lluvias no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con el balance de la dependencia municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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