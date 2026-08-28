¿Ruptura interna en Morena?

Publicidad - LB2 -

Algo muy interesante está pasando en Morena: cada día se notan más las diferencias que existen entre la corriente Obradorista y la corriente de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parece que cuando Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch están haciendo su chamba tratando de mantener el barco a flote, muchos miembros cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador no dejan de meterse en polémicas que solamente afectan negativamente a Morena.

- Publicidad - HP1

Un día vemos en la tele cómo ignoran a la presidenta, otro día nos enteramos de los escándalos de corrupción, la semana que sigue nos enteramos de la revocación de visas y el mes que sigue nos enteramos de cómo hacen cosas sin avisarle a la presidenta.

Uno pensaría que al ser la presidenta la titular del poder ejecutivo, su propio partido la respetaría. Pero ya es muy notorio cómo muchos miembros de Morena se saltan la autoridad de la presidenta, yo no veía esto cuando el expresidente estaba en su cargo. ¿hay misoginia?

Más de 30 millones de mexicanos votaron por la presidenta, mucha gente tiene confianza en la presidenta y en su visión, pero hace falta que su propio partido la respalde más. Incluso, a veces pareciera que le quieren robar el protagonismo a la presidenta.

A veces pareciera que la corriente Obradorista es una sombra que no deja a la presidenta hacer su trabajo de forma correcta. Aunque yo no sea seguidora de Morena, yo considero que la presidenta es una persona sumamente preparada, incluso la considero más preparada que todos los ex- presidentes anteriores.

Por ello me sorprende que ya sea tan notoria la ruptura que existe entre ambas corrientes. Morena se distinguía por aparentar que era un partido muy unido. La realidad es que sí lo era o por lo menos eso parecía cuando el expresidente estaba en su cargo. Sin embargo, pareciera que a muchos miembros de Morena les importan más sus intereses propios que los de los mexicanos.

Aunque no lo quieran admitir, ya es más que un secreto a voces que existen problemas internos en Morena, tal y como lo existen en el PAN, PRI y en otros partidos.

En vez de ponerle el pie a la presidenta deberían apoyarla. Tanto egoísmo va a ser la razón por la que su partido caiga, además de otras cuestiones.

Sofía Espinoza Abogada con formación jurídica en México y Estados Unidos, especializada en derecho financiero y corporativo, litigio estratégico y derechos humanos. Ha colaborado con despachos, clínicas jurídicas y organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un LLM en Derecho Estadounidense por Santa Clara University. Además, participa como columnista y analista en temas jurídicos, políticos y de actualidad nacional e internacional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.