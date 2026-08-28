Una pincelada del federalismo fiscal en México (I)

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Un tema siempre relevante es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tuvo su origen en un conjunto de experiencias exitosas: la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980 —cuando era Secretario de Hacienda el Mtro. David Ibarra—; la introducción del Impuesto al Valor Agregado, así como del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo Financiero Complementario; la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en bancos; la delegación de mayores facultades a las entidades federativas en la Coordinación Administrativa en Materia Fiscal Federal; la introducción de mecanismos de anticipos en el pago de participaciones, a fin de agilizar la liquidez de las finanzas de los estados; lo mismo que el diseño y aprobación, a fines de los años 80, de la Fórmula para la Distribución de Participaciones, como resultado de un intenso trabajo de los funcionarios fiscales de la época y de un trabajo coordinado con la Secretaria de Hacienda, particularmente con el entonces Subsecretario Francisco Gil Díaz.

Por supuesto que hubo análisis y debates profundos entre las propias entidades. Por ejemplo, los estados del sur empezamos con una visión y los del norte con otra; sin embargo, nos pusimos de acuerdo en una fórmula equitativa para todos.

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En ese entonces se presentó una propuesta para crear una tercera parte del Fondo General, a fin de evitar distorsiones del Sistema, específicamente a partir de 1991. También, en la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y durante muchas jornadas de trabajo de los Estados y la SHCP, se concluyó con un proceso de Transición del Fondo General, iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1990.

Con el paso del tiempo se fortaleció el Principio de Equidad que le dio origen y, posteriormente, se promovió el esfuerzo recaudatorio local, al tomar en cuenta, para distribuir el Fondo de Fomento Municipal, la dinámica recaudatoria del Predial y Agua, y agregar al Fondo General lo recaudado de los Impuestos Especiales, esto es, la Tenencia y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Durante estos tiempos se perfeccionó, en una función dinámica, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; los anexos se modernizaron y se incluyó la administración de los pequeños contribuyentes, facultades para las entidades federativas en materia de comercio exterior, la pesca deportiva, un concepto más amplio de la recuperación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, entre otros asuntos.

No encontramos en esa época la fórmula perfecta, pero sí la fórmula aprobada por las entidades federativas, que ha sido utilizada incluso en algunos países que no son federales. Hoy tenemos ya algunos años sin revisión de los procesos; los municipios ya juegan un papel más importante y cuentan con mayor experiencia, desde luego contemplando que tenemos aproximadamente 2,500 municipios, y recordemos los más de 400 de usos y costumbres que duran menos tiempo en el cargo, del Estado de Oaxaca. En algunos estados se crearon, aunque ahora ya no existen, Sistemas Estatales de Coordinación Fiscal, y he nombrado los casos exitosos de Guerrero y Zacatecas.

Sería sano que trabajáramos en un proceso de fortalecimiento del Federalismo Fiscal, en una tarea conjunta de diálogo, intercambio de experiencias acumuladas, expresión de un mismo lenguaje federalista y demostración de la buena política para fortalecer los acuerdos entre la Federación y los Estados, sin dejar de lado el desarrollo municipal.

La agenda es muy amplia y sería oportuno detallar los temas que se pueden perfeccionar, por supuesto, comandados por las Entidades Federativas y los Municipios, en coordinación con el Gobierno Federal, particularmente con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

David Colmenares Páramo Ex Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978. Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.