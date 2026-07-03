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Evitan agentes de Seguridad Vial que una mujer se arroje de puente peatonal en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Staff
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La intervención oportuna de policías viales permitió poner a salvo a la mujer y canalizarla para recibir atención especializada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial evitaron que una mujer atentara contra su vida al intentar lanzarse desde un puente peatonal ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi en el cruce con la calle Universidad.

Los hechos ocurrieron frente al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde un agente adscrito al Distrito Universidad detectó a la mujer en una situación de riesgo y activó de inmediato el protocolo de emergencia.

“Fue el policía vial Ponce Rivera quien logró asegurar a la mujer poniéndola a salvo y evitando una tragedia.”

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Tras el reporte inicial, acudieron al sitio varias unidades de Seguridad Vial para apoyar en la intervención, lo que permitió resguardar a la mujer sin que se registraran lesiones.

Posteriormente, la persona recibió atención inmediata y fue canalizada a las instancias competentes para su valoración médica y el seguimiento correspondiente.

La Coordinación General de Seguridad Vial destacó que la actuación coordinada y el profesionalismo de los agentes fueron determinantes para preservar la vida de la mujer, al tiempo que reiteró su compromiso de proteger la integridad de la ciudadanía.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar ayuda inmediata con familiares, personas de confianza o profesionales de la salud mental. En México también está disponible la Línea de la Vida al 800 911 2000 y el 911 para situaciones de emergencia.

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