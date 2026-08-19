Entrega Municipio pavimentación de calle en la colonia Municipio Libre

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La obra fue realizada mediante Presupuesto Participativo con una inversión superior a 4.6 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, entregó a vecinos de la colonia Municipio Libre la pavimentación de la calle Efraín González Luna, obra realizada mediante el programa de Presupuesto Participativo.

La intervención fue ejecutada en el tramo comprendido entre Hacienda del Encanto y Jesús Valdez, con el objetivo de mejorar la movilidad de las familias del sector y contribuir al ordenamiento urbano de la zona.

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Durante el acto de entrega, el alcalde destacó que la obra fue posible gracias a la participación de los habitantes, quienes propusieron y respaldaron el proyecto dentro del mecanismo ciudadano que permite decidir sobre obras prioritarias para las colonias.

“Vamos a seguir haciendo equipo entre ciudadanos y nosotros como Gobierno Municipal, aquí estamos para servirles y vamos por más transformación en nuestra ciudad”, expresó.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que los trabajos consistieron en la pavimentación con concreto hidráulico de mil 236 metros cuadrados, con una inversión de 4 millones 698 mil 706 pesos.

Como parte de la obra también se construyeron banquetas, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y movilidad peatonal para quienes transitan diariamente por el sector.

El director de Presupuesto Participativo, Sebastián Aguilera Brenes, reconoció la organización de los vecinos y el trabajo coordinado con distintas dependencias municipales para atender necesidades complementarias en la colonia.

La Dirección de Limpia retiró alrededor de 300 llantas en desuso y cerca de 1.8 toneladas de hierba y basura acumulada, mientras que la Dirección de Alumbrado Público instaló cinco luminarias tipo LED y dio mantenimiento a otras lámparas, para alcanzar un total de 53 luminarias encendidas en el área.

A través de la Dirección de Control de Tráfico se realizaron trabajos de señalización, entre ellos la pintura de tres pasos peatonales y líneas de frenado, con una aplicación total de 102 metros cuadrados de pintura.

“Que sean los niños, niñas, adolescentes y nuestros adultos mayores quienes puedan disfrutarlo de una mejor manera”, afirmó el alcalde.

Ortiz Orpinel invitó a los habitantes de la zona a continuar organizándose y participando en el Presupuesto Participativo, al señalar que la coordinación entre ciudadanía y Gobierno Municipal permite impulsar proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida en las colonias.

En el evento también participaron la regidora María Dolores Adame Alvarado y la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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