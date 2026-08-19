Entrega Municipio rehabilitación del parque Hacienda Unida en Ciudad Juárez

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La obra fue realizada mediante el Presupuesto Participativo y tuvo una inversión de 4.2 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la entrega de la rehabilitación del parque Hacienda Unida, ubicado en el cruce de las calles Emma Encinas y Árabe, en la colonia Hacienda de las Torres.

La obra fue realizada como parte del programa de Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual habitantes de distintos sectores de la ciudad proponen y votan proyectos de infraestructura comunitaria para mejorar su entorno.

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Durante la ceremonia, el alcalde reconoció la organización de las y los vecinos del sector, al señalar que su participación permitió concretar la recuperación de este espacio público para beneficio de niñas, niños y familias de la colonia.

“En este ejercicio, participaron más de mil personas y esto es para sentirse orgullosos por lo que lograron al organizarse”, recalcó.

Ortiz Orpinel destacó que Ciudad Juárez requiere más áreas verdes y espacios de convivencia, por lo que llamó a mantener en buen estado el parque rehabilitado, con apoyo de la Dirección de Parques y Jardines y de los propios habitantes del sector.

El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que los trabajos se realizaron con una inversión de 4.2 millones de pesos, destinada a la rehabilitación integral del espacio comunitario.

“Se realizó la rehabilitación contemplando la construcción de guarniciones, firmes de concreto, construcción de andadores, pérgola con malla sombra”, mencionó.

De acuerdo con el reporte municipal, la intervención incluyó colocación de pasto sintético, juegos infantiles, corredor de arcilla, ejercitadores, bancas, mesas de picnic, botes de basura, árboles y arbustos, además de pintura en rampas, colocación de gravas y limpieza general.

En el evento participaron también los directores de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes; de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón; así como la síndica Ana Carmen Estrada y la regidora María Dolores Adame.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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