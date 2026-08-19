InicioEstadoBorderplex

Advierte Protección Civil por temperaturas de hasta 38 grados en Ciudad Juárez

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La advertencia se mantiene para este miércoles, con cielo soleado, baja probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 30 km/h.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por temperaturas elevadas para este miércoles 19 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados centígrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día prevalecerá cielo soleado, con una probabilidad de lluvia de entre 0 y 4 por ciento. Los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora.

- Publicidad - HP1

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitación de entre 3 y 4 por ciento. Las condiciones de viento continuarán en rangos similares, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

Protección Civil informó que las condiciones de calor continuarán durante los próximos días, por lo que el jueves se espera una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 25, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.

El viernes se pronostica una máxima de 38 grados centígrados y mínima de 26, con cielo soleado y posibilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento. Para ambos días se estiman vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de entre 26 y 30 kilómetros por hora.

Ante el incremento en las temperaturas, la dependencia recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y usar ropa ligera en caso de realizar actividades al aire libre.

La autoridad municipal llamó a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, al tratarse de grupos más vulnerables ante los efectos del calor extremo y la deshidratación.

Protección Civil mantendrá el seguimiento a las condiciones climáticas y exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones preventivas mientras permanezca la advertencia por altas temperaturas en la ciudad.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

México

Recibe IMSS predios donados por el municipio para construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil

De los cinco centros planeados en Ciudad Juárez, cuatro tendrán capacidad para 250 niñas...
Bits

Junta independiente de supervisión de Facebook arrancará en octubre

Respondiendo a las críticas de quienes afirman que Facebook no hace lo suficiente para...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto