Advierte Protección Civil por temperaturas de hasta 38 grados en Ciudad Juárez

La advertencia se mantiene para este miércoles, con cielo soleado, baja probabilidad de lluvia y rachas de viento de hasta 30 km/h.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por temperaturas elevadas para este miércoles 19 de agosto, ante el pronóstico de una máxima de 38 grados centígrados en Ciudad Juárez.
De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día prevalecerá cielo soleado, con una probabilidad de lluvia de entre 0 y 4 por ciento. Los vientos se mantendrán de 5 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 26 y 30 kilómetros por hora.
Para la noche se prevé una temperatura mínima de 24 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitación de entre 3 y 4 por ciento. Las condiciones de viento continuarán en rangos similares, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.
Protección Civil informó que las condiciones de calor continuarán durante los próximos días, por lo que el jueves se espera una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 25, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre 0 y 3 por ciento.
El viernes se pronostica una máxima de 38 grados centígrados y mínima de 26, con cielo soleado y posibilidad de lluvia de entre 1 y 4 por ciento. Para ambos días se estiman vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de entre 26 y 30 kilómetros por hora.
Ante el incremento en las temperaturas, la dependencia recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y usar ropa ligera en caso de realizar actividades al aire libre.
La autoridad municipal llamó a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, al tratarse de grupos más vulnerables ante los efectos del calor extremo y la deshidratación.
Protección Civil mantendrá el seguimiento a las condiciones climáticas y exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones preventivas mientras permanezca la advertencia por altas temperaturas en la ciudad.
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