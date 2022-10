Advierte EE.UU. sobre esfuerzos extranjeros para influir en votantes estadounidenses

“El entorno actual es bastante complejo, posiblemente mucho más complejo de lo que era en 2020”, dijo el lunes a los periodistas Jen Easterly, directora del área de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional.

Estados Unidos (VOA) – Funcionarios federales advierten antes de las elecciones intermedias de noviembre que Rusia está trabajando para aumentar las dudas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses, mientras que China está interesada en socavar a los políticos estadounidenses que considera amenazas para los intereses de Beijing.

Un aviso de inteligencia no clasificado, obtenido recientemente por The Associated Press, dice que China probablemente esté tratando de influir en elecciones seleccionadas para «obstaculizar a los candidatos que se perciben como particularmente adversarios de Beijing». En el aviso, enviado a los funcionarios estatales y locales a mediados de septiembre, los funcionarios de inteligencia dijeron que creen que Beijing ve un riesgo menor en entrometerse en las elecciones intermedias que en las elecciones presidenciales.

Si bien los funcionarios dijeron que no identificaron ninguna amenaza creíble para la infraestructura electoral en EEUU, la más reciente advertencia de inteligencia se produce en medio de una campaña de mitad de período en la que un número creciente de candidatos y votantes expresan abiertamente su falta de confianza en los procesos democráticos de la nación.

Los países extranjeros han buscado durante mucho tiempo influir en la opinión pública en Estados Unidos, quizás más notablemente en una campaña rusa encubierta que usó las redes sociales para sembrar discordia en temas sociales candentes antes de las elecciones presidenciales de 2016. El gobierno de EEUU ha estado en alerta máxima desde entonces, advirtiendo sobre los esfuerzos de Rusia, China e Irán para entrometerse en la política estadounidense y moldear la forma de pensar de los votantes.

EEUU se enfrenta a campañas de influencia extranjera mientras sigue lidiando con amenazas crecientes para los trabajadores electorales a nivel nacional y la difusión sistemática de falsedades y desinformación sobre el fraude electoral. El expresidente Donald Trump y muchos de sus partidarios, incluidos los candidatos que se postulan para supervisar las elecciones en varios estados, continúan mintiendo sobre las elecciones presidenciales de 2020, incluso cuando no ha surgido evidencia de un fraude electoral significativo.

Rusia está ampliando los temas divisivos que ya circulan en Internet, incluidas las dudas sobre la integridad de las elecciones estadounidenses, pero no está creando su propio contenido, dijo un alto funcionario del FBI que informó a los periodistas el lunes bajo condición de anonimato bajo los términos establecidos por la oficina.

En general, dijo el funcionario, los esfuerzos de China se centran más en dar forma a las perspectivas políticas, incluso a nivel estatal y local, que en los resultados electorales.

Aún así, China parece haber centrado su atención en un «subconjunto de candidatos» en EE.UU. que considera opuestos a sus intereses políticos, explicó el funcionario. En un caso de alto perfil, el Departamento de Justicia acusó en marzo a agentes chinos de un complot para socavar la candidatura de un disidente chino y líder estudiantil de las protestas de la Plaza de Tiananmen en 1989 que se postulaba para un escaño en el Congreso de Nueva York.

La sesión informativa del lunes se produjo semanas después de que el DHS distribuyera un aviso que describía el enfoque de China durante esta mitad de período como diferente de las elecciones de 2020, cuando la comunidad de inteligencia evaluó que China consideró pero no desplegó esfuerzos para influir en las elecciones presidenciales.