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Llevará DABA esterilizaciones gratuitas al Kilómetro 27 y Pradera Dorada

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POR Redacción ADN / Agencias
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Las campañas se realizarán el sábado 22 y domingo 23 de agosto; el registro debe hacerse en línea mediante Basedaba.mx.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal realizará este fin de semana dos campañas gratuitas de esterilización para mascotas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal y promover el bienestar de perros y gatos.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que las jornadas se llevarán a cabo el sábado 22 y domingo 23 de agosto, a partir de las 7:00 de la mañana, en sedes previamente definidas por la Dirección.

“El próximo sábado 22 de agosto acudiremos a la escuela Secundaria Estatal #8305 ‘Salvador Allende’, ubicada en la carretera Juárez-Casas Grandes kilómetro 27 cruce con Profa. Emilia Téllez Díaz, en donde estaremos desde las 7:00 de la mañana”, mencionó.

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Para el domingo, la campaña se trasladará a la Escuela Secundaria Técnica #33, ubicada en las calles Rancho Matanuco y Rancho Las Pampas, en el fraccionamiento Pradera Dorada, donde la atención también iniciará desde las 7:00 de la mañana.

La dependencia informó que el registro debe realizarse en la página Basedaba.mx, donde las personas interesadas deberán localizar la campaña correspondiente y registrar a su mascota para obtener una cita.

Arredondo Salinas explicó que para completar el registro es necesario contar con la Clave Única de Registro de Población y tomar captura de la cita, además de respetar el horario asignado para evitar aglomeraciones durante la jornada.

“Los requisitos son: mascotas deben ser mayores de 3 meses, ayuno mínimo de 12 horas, sin agua ni alimento; hembras que no estén lactando, buen estado de salud y libres de garrapatas”, detalló.

Los perros deberán acudir con correa y los gatos en transportadora, mientras que en caso de ser necesario se deberá llevar bozal. La Dirección pidió a la ciudadanía atender las indicaciones del personal y evitar llegar antes de la hora marcada en la cita.

La titular de DABA recomendó a quienes acudan llevar sombrilla e hidratación durante la espera, debido a las condiciones de calor que se presentan en la ciudad.

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