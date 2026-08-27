Preparan Semana Municipal de la Salud Mental en Ciudad Juárez

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El programa se realizará en octubre con actividades preventivas sobre emociones, regulación emocional y señales de alerta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las Comisiones Edilicias de la Familia y Asistencia Social y de Salud Pública coordinan con distintas dependencias municipales la organización de la Semana Municipal de la Salud Mental, que se llevará a cabo durante octubre.

La regidora y coordinadora de la Comisión de la Familia y Asistencia Social, Sandra García Ramos, encabezó una reunión de trabajo junto con los regidores Héctor Hugo Avitia Corral y Mireya Porras Armendáriz.

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En el encuentro participaron representantes de Salud, DIF Municipal, Centros Comunitarios, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Educación, Comunicación Social y Sindicatura, con el propósito de definir la programación de actividades.

García Ramos explicó que la jornada dará cumplimiento a un acuerdo aprobado en enero de este año, orientado a dedicar una semana a destacar la importancia de la salud mental y acercar herramientas de prevención a la ciudadanía.

“Lo más importante es que la gente conozca y reconozca aquellos síntomas que nos están poniendo un foco de alerta y que debemos atender, pero sobre todo que sepamos pedir ayuda y a quién pedirla”.

Durante la reunión se planteó que las acciones municipales se desarrollen bajo un solo eje temático: emociones y regulación emocional, para que cada dependencia adapte sus actividades a los sectores que atiende.

La coordinadora de la Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para la Policía y sus Familiares, Victoria Barraza Echeverría, señaló que también se busca establecer indicadores para medir el alcance, utilidad e impacto social de las actividades.

El programa contempla seis días de actividades con enfoque preventivo, especialmente en prevención primaria y secundaria, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, personas adultas mayores, trabajadores de la industria maquiladora, primeros respondientes y población en general.

El primer día se prevé una apertura oficial con rueda de prensa, conferencia magistral sobre neurociencia de las emociones y la presentación de un directorio municipal de apoyo emocional, disponible mediante código QR y materiales impresos.

Las siguientes jornadas incluirán actividades para adolescentes y adultos en la Secundaria Estatal 3086, así como temas de educación emocional, convivencia escolar, frustración, impulsividad y regulación emocional como factor protector ante el consumo de sustancias.

También se contemplan acciones para trabajadores de la industria maquiladora, personas adultas mayores y primeros respondientes, entre ellos policías, bomberos, personal de Protección Civil, periodistas y sectores que enfrentan situaciones de alto riesgo.

Entre las actividades previstas se encuentra una práctica sobre intervención ante conductas suicidas, orientada a reconocer señales de riesgo y conocer formas adecuadas de acercamiento a una persona en crisis.

El cierre se proyecta en el Estadio 8 de Diciembre, donde se presentarán resultados de la jornada y se realizarán actividades abiertas a la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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