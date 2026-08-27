Retira Municipio desponchadora y más de mil llantas en operativo urbano

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La intervención se realizó en Cerradas San Pedro, donde fueron retiradas cerca de 10 toneladas de residuos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de distintas dependencias municipales participaron en un operativo de Reordenamiento Urbano en el fraccionamiento Cerradas San Pedro, etapa 4, donde fue retirada una desponchadora que no contaba con los permisos correspondientes.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el establecimiento generaba una acumulación importante de llantas, basura y diversos residuos, además de ocupar espacios de la vía pública.

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Durante la inspección se detectó una gran cantidad de neumáticos dispersos alrededor del inmueble, así como una estructura improvisada que era utilizada como vivienda.

Como parte de las labores, fueron retiradas más de mil llantas acumuladas en un área aproximada de 200 metros cuadrados, además de escombro, tiliches y residuos diversos que invadían las banquetas.

Solís Kanahan señaló que en la intervención se retiraron alrededor de 10 toneladas de materiales, con el objetivo de eliminar focos de contaminación y riesgos para la salud de las personas que habitan en el sector.

Por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el propietario de la desponchadora fue sancionado con más de 12 mil pesos por obstrucción de la vía pública, no atender notificaciones previas y carecer de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento.

El funcionario informó que el Gobierno Municipal dará seguimiento a otra problemática detectada en la calle Leonardo Solís Barraza, donde persiste la presencia de llantas y tiliches en distintos puntos.

La intervención busca recuperar el entorno urbano, prevenir nuevas afectaciones a la comunidad y evitar que espacios públicos sean utilizados de manera irregular.

En el operativo participaron las Direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Regulación Comercial, Servicios Públicos y Limpia, además de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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