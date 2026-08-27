Participa Ecología en foro sobre sostenibilidad industrial y empresarial

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El director César Díaz destacó la importancia de aplicar la ley y fortalecer la correcta disposición de residuos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, participó en el Foro Municipal de Sostenibilidad Industrial y Empresarial 2026, donde señaló la importancia de fortalecer la conciencia ciudadana y empresarial sobre la correcta disposición de residuos.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos, con el objetivo de impulsar la competitividad y promover prácticas sostenibles en los sectores industrial y empresarial.

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Díaz Gutiérrez señaló que, además de informar a la ciudadanía sobre el manejo adecuado de residuos, es necesario dar a conocer la aplicación de la ley en los ámbitos municipal, estatal y federal.

El funcionario destacó que la responsabilidad ambiental no recae únicamente en la población, sino también en la industria y las empresas, que deben realizar una disposición correcta de sus residuos para contribuir a una convivencia más armónica con el entorno.

Durante el foro, el director de Ecología participó en el panel denominado Gobierno, Industria y Forestación, en el que se abordó la importancia de fortalecer la aplicación normativa en materia ecológica.

En su intervención, señaló que la disposición adecuada de residuos tiene efectos directos en el medio ambiente, por lo que resulta necesario reforzar la información pública y la corresponsabilidad entre autoridades, ciudadanía y sector productivo.

“Es muy importante resaltar lo que dio a conocer la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.

Díaz Gutiérrez indicó que una eventual reforma federal en materia ambiental implicaría ajustes en la legislación estatal y en los reglamentos municipales, los cuales tendrían que armonizarse con los nuevos lineamientos.

El funcionario reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el trabajo orientado a promover mejores prácticas ambientales, fortalecer la aplicación de la ley y fomentar una mayor participación de empresas e industrias en la sostenibilidad de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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