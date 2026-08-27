Autorizan regidores desarrollo del condominio Privada Verona

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El proyecto contempla 80 unidades habitacionales sobre una superficie de 26 mil 278 metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios autorizaron el desarrollo del condominio Privada Verona, proyecto a cargo de la Desarrolladora Aribe.

Durante la reunión, encabezada por la coordinadora de la Comisión, Mireya Porras Armendáriz, y el regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas, se informó que el desarrollo contempla 80 unidades habitacionales.

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El proyecto se ubicará sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, en una superficie de 26 mil 278 metros cuadrados, de acuerdo con la información presentada ante los integrantes de la Comisión.

También se dio a conocer que el predio cuenta con zonificación habitacional ecológica pluvial, con una densidad de 140 viviendas por hectárea.

El desarrollo contempla 548 metros cuadrados de área verde, además de espacios destinados a la captación de agua pluvial.

Para la autorización del proyecto se presentaron dictámenes favorables de las dependencias municipales correspondientes, así como factibilidades de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, el proyecto incluye mejoras en la obra vial colindante, entre ellas banquetas, arroyo vehicular y camellones, conforme a las disposiciones técnicas aplicables.

La Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios continuará con el seguimiento del proyecto dentro del proceso administrativo correspondiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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