Invita SIPINNA a sesión sobre seguridad digital y prevención del grooming

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La actividad estará dirigida a niñas, niños y adolescentes, con enfoque en derechos, tecnología y prevención de riesgos en Internet.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes invitó a la comunidad a participar en la sexta sesión del Consejo Unidxs por Nuestros Derechos, que abordará temas de educación, tecnología y seguridad digital.

La sesión se llevará a cabo este viernes 28 de agosto, con énfasis en la prevención del grooming y la trata de personas menores de edad en entornos digitales.

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La directora de SIPINNA Juárez, Laura Mónica Marín Franco, informó que el Consejo está integrado por niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, quienes participan en la discusión de temas relacionados con su bienestar, inquietudes y ejercicio de sus derechos.

Durante la presentación participaron integrantes del Consejo, entre ellos Daila, presidenta; Renata, secretaria; Ernesto, vocal; así como Samantha y Julieta, consejeras, quienes dieron a conocer parte de las actividades programadas.

Marín Franco señaló que este mecanismo permite que niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez tengan voz y expresen directamente sus propuestas y preocupaciones sobre asuntos que forman parte de su vida cotidiana.

Como parte de la sesión se realizará el ejercicio denominado “Semáforo de Ideas”, un espacio de diálogo en el que las y los participantes podrán compartir opiniones y propuestas relacionadas con educación y tecnología.

Uno de los puntos centrales será la conferencia “Conectados con Seguridad: Prevención del Grooming y la Trata de Personas Menores de Edad”, a cargo de Pedro Sebastián Borrero Vásquez, joven de 17 años dedicado a temas de ciberseguridad y protección de derechos de la infancia.

Borrero Vásquez es estudiante de Ingeniería en Ciberseguridad, activista en derechos humanos digitales y conferencista internacional en temas relacionados con ciberseguridad, prevención del grooming, trata de niñas, niños y adolescentes y protección de la infancia en Internet.

La conferencia busca brindar información para que niñas, niños, adolescentes y sus familias puedan identificar riesgos en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales, así como fortalecer medidas de prevención ante posibles conductas de manipulación, abuso o explotación.

“La seguridad digital también es protección de derechos”.

La sexta sesión del Consejo iniciará a las 12:00 horas, mientras que la conferencia se desarrollará de 13:00 a 14:00 horas en el audiovisual del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ubicado en avenida Benjamín Franklin número 4185, colonia Progresista.

Para quienes no puedan acudir de manera presencial, la participación del conferencista podrá seguirse en vivo a partir de las 13:00 horas mediante los canales oficiales del Gobierno Municipal y la página de Facebook de SIPINNA Juárez.

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