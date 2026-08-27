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Inicia Obras Públicas pavimentación de calle Mijes en colonia Azteca

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POR Redacción ADN / Agencias
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La obra contempla concreto hidráulico, redes hidrosanitarias, banquetas, guarniciones, alumbrado y señalética.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició la pavimentación de la calle Mijes, en la colonia Azteca, en el tramo que comprende de la calle Pablo Téllez a Presa de la Amistad.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que el proyecto contempla una inversión de 6 millones 912 mil 5 pesos con 41 centavos.

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De acuerdo con el funcionario, la obra permitirá mejorar las condiciones de movilidad y el entorno urbano para quienes viven y transitan por este sector de Ciudad Juárez.

Actualmente, los trabajos se concentran en la introducción de redes de agua potable y alcantarillado, infraestructura necesaria antes de avanzar con la pavimentación de la vialidad.

El proyecto considera la construcción de la calle a base de concreto hidráulico, material utilizado para fortalecer la durabilidad de la superficie de rodamiento.

Además de la pavimentación, la intervención incluye la construcción de banquetas y guarniciones, introducción sanitaria, alumbrado público, pintura y señalética.

La obra forma parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Municipal para atender necesidades de infraestructura y servicios en distintas colonias de la ciudad.

González García señaló que la Dirección General de Obras Públicas continuará con proyectos orientados a mejorar la movilidad y las condiciones urbanas en beneficio de las familias juarenses.

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