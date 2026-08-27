Anuncia IPACULT programa cultural De Oriente a Poniente en Ciudad Juárez

La agenda se realizará del 1 al 12 de septiembre con actividades de cine, música, artes visuales, poesía y teatro.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez anunció el programa cultural “De Oriente a Poniente”, que se realizará del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de la ciudad.
La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, como parte de la celebración por el 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes.
El programa contempla una agenda multidisciplinaria con actividades de cine, música, artes visuales, poesía y teatro, con el objetivo de acercar expresiones artísticas a públicos de diferentes sectores de Ciudad Juárez.
La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que esta programación forma parte de las acciones orientadas a llevar los derechos culturales a más espacios de la ciudad.
De acuerdo con la funcionaria, “De Oriente a Poniente” representa una ruta de experiencias artísticas que conectará diversos puntos de Juárez durante dos semanas, con la participación de artistas y creadores locales.
Olivas indicó que la propuesta busca fortalecer la colaboración entre instituciones, artistas y espacios culturales, además de acercar la cultura a nuevos públicos.
Por su parte, la gestora cultural de Las Misiones, Louis Arumy Almeida Alarcón, destacó la importancia de que el centro comercial se sume a esta iniciativa y abra sus espacios a distintas expresiones artísticas.
“Esta colaboración con IPACULT nos permite acercar la cultura a nuevos públicos y generar experiencias diferentes para las familias y visitantes”.
Entre las actividades programadas se encuentran clínicas de cinematografía, talleres de creación de portafolios para proyectos expositivos, producción musical, exposiciones artísticas, espacios de poesía, presentaciones teatrales y una Jam Session.
Las sedes incluirán el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan y espacios del Centro Comercial Las Misiones.
El IPACULT informó que la cartelera completa, con fechas, horarios y sedes, estará disponible en su sitio oficial y en las redes sociales del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.
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