Anuncia IPACULT programa cultural De Oriente a Poniente en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La agenda se realizará del 1 al 12 de septiembre con actividades de cine, música, artes visuales, poesía y teatro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez anunció el programa cultural “De Oriente a Poniente”, que se realizará del 1 al 12 de septiembre en distintas sedes de la ciudad.

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, como parte de la celebración por el 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes.

- Publicidad - HP1

El programa contempla una agenda multidisciplinaria con actividades de cine, música, artes visuales, poesía y teatro, con el objetivo de acercar expresiones artísticas a públicos de diferentes sectores de Ciudad Juárez.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que esta programación forma parte de las acciones orientadas a llevar los derechos culturales a más espacios de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, “De Oriente a Poniente” representa una ruta de experiencias artísticas que conectará diversos puntos de Juárez durante dos semanas, con la participación de artistas y creadores locales.

Olivas indicó que la propuesta busca fortalecer la colaboración entre instituciones, artistas y espacios culturales, además de acercar la cultura a nuevos públicos.

Por su parte, la gestora cultural de Las Misiones, Louis Arumy Almeida Alarcón, destacó la importancia de que el centro comercial se sume a esta iniciativa y abra sus espacios a distintas expresiones artísticas.

“Esta colaboración con IPACULT nos permite acercar la cultura a nuevos públicos y generar experiencias diferentes para las familias y visitantes”.

Entre las actividades programadas se encuentran clínicas de cinematografía, talleres de creación de portafolios para proyectos expositivos, producción musical, exposiciones artísticas, espacios de poesía, presentaciones teatrales y una Jam Session.

Las sedes incluirán el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan y espacios del Centro Comercial Las Misiones.

El IPACULT informó que la cartelera completa, con fechas, horarios y sedes, estará disponible en su sitio oficial y en las redes sociales del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.