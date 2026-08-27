Convoca IPACULT a artistas juarenses a participar en la novena edición de GisArte

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El concurso se realizará el 26 de septiembre en el Centro Histórico, con premios de hasta 30 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, lanzó la convocatoria para participar en la novena edición de GisArte, concurso de arte urbano que se desarrollará en el Centro Histórico.

La edición 2026 tendrá como tema “México: Pasión por nuestro Folklor”, con el propósito de promover la expresión artística y el reconocimiento de las tradiciones, manifestaciones culturales e identidad del país mediante obras elaboradas con gis.

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La convocatoria está dirigida a artistas emergentes, colectivos de arte, integrantes de la sociedad civil y asociaciones civiles interesadas en plasmar su talento en el piso del Corredor del Centro Histórico.

Podrán participar personas mayores de 18 años que radiquen en el municipio de Juárez, de manera individual o colectiva, con equipos de hasta cinco integrantes y un representante.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas, aunque el cupo será limitado.

El registro deberá realizarse de manera presencial mediante formulario y entrega del boceto original de la obra en formato cuadrado, en el Centro Municipal de las Artes o en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

El concurso se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre, sobre la avenida 16 de Septiembre, a un costado de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde cada participante contará con un espacio asignado de 2 por 2 metros.

Las y los participantes deberán presentarse a las 8:00 horas para la asignación de espacios y entrega de un kit de apoyo. La elaboración de las obras iniciará a las 9:00 horas y concluirá a las 18:00 horas.

El jurado estará integrado por especialistas y evaluará criterios como técnica, composición, contenido temático, creatividad, originalidad e impacto visual. El fallo será inapelable.

Como parte de los reconocimientos, el primer lugar recibirá 30 mil pesos, el segundo lugar 25 mil pesos y el tercer lugar 20 mil pesos; además, se otorgará una mención honorífica y constancias de participación.

El IPACULT invitó a las y los artistas interesados a consultar las bases completas de la convocatoria y preparar sus propuestas para formar parte de esta celebración artística dedicada a la riqueza cultural y folklórica de México.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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