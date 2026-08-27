Cierra Juárez Juangabrielísimo con concierto de El Mimoso en la Plaza de la Mexicanidad

Publicidad - LB2 -

El festival concluirá este sábado 29 de agosto con artistas invitados y actividades gratuitas para las familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Festival Juárez Juangabrielísimo 2026 concluirá este sábado 29 de agosto con la presentación de Luis Antonio López “El Mimoso”, en la Plaza de la Mexicanidad, como parte de las actividades organizadas en homenaje a Juan Gabriel.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez informó que el evento iniciará a las 17:00 horas y contará con artistas invitados que abrirán el concierto principal.

- Publicidad - HP1

Entre las presentaciones programadas se encuentran el Mariachi del Maestro Jaime Mata, Natalia Barraza, Alex Jiménez y Juan José Leal, quienes participarán previo a la actuación de “El Mimoso”.

“En todos los eventos se ha congregado bastante gente que asiste muy emocionada y contenta; Juárez Juangabrielísimo 2026 está siendo todo un éxito”.

La regidora señaló que antes del cierre del festival se mantendrán actividades gratuitas este jueves, viernes y sábado, con eventos culturales, musicales y conmemorativos en distintos puntos de la ciudad.

Para este viernes 28 de agosto, fecha del aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez, se tiene prevista una misa en su memoria al mediodía en el santuario de San Lorenzo.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, en el escenario exterior del Museo Juan Gabriel se realizará el evento Triunfaré, legado del Semjase, como apertura del Mariachi del Divo.

Posteriormente se llevará a cabo la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad, encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel e integrantes del Ayuntamiento, distinción póstuma que será recibida por Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel.

Al término de ese acto, a las 20:00 horas, se realizará la serenata Amor Eterno, con el Mariachi del Divo “Alma de Juárez”, a un costado del Museo Juan Gabriel.

Como parte del programa, este jueves 27 de agosto se realizará la Charreada Juangabrielísima en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, con apertura de puertas a las 17:00 horas y espectáculo a partir de las 18:00 horas.

El evento contará con la participación del equipo estatal de charrería Hacienda La Peña, de la ciudad de Chihuahua, que competirá con una selección juarense, además de la presentación de Caporalitas y la agrupación Banda Luna Nueva.

Los organizadores reiteraron que las actividades son gratuitas y de ambiente familiar, por lo que invitaron a la ciudadanía a participar en los eventos de cierre del festival en honor al Divo de Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.