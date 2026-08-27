Inicia Municipio preparativos para desfile cívico-militar del 16 de Septiembre

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Autoridades municipales, corporaciones de seguridad y fuerzas militares definirán la logística y ruta del contingente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación Municipal inició los preparativos para el desfile cívico-militar del 16 de Septiembre, que se realizará en el marco de la conmemoración del aniversario de la Independencia de México.

El director de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que este viernes se llevará a cabo una primera reunión con mandos policiacos y militares, con el objetivo de comenzar a definir la logística del evento.

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Entre los aspectos que se revisarán se encuentra el recorrido que seguirá el contingente, así como la coordinación operativa necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de las celebraciones patrias.

Alvídrez Olivas indicó que una de las opciones bajo análisis es que el desfile se realice nuevamente sobre la avenida Insurgentes, aunque precisó que la ruta aún no ha sido definida.

El funcionario explicó que continúan las pláticas con las autoridades involucradas para establecer la mejor logística del evento y asegurar la participación ordenada de las instituciones convocadas.

Las actividades conmemorativas del Mes de la Independencia iniciarán el lunes 7 de septiembre con el izamiento de la Bandera, y continuarán el día 13 con la ceremonia en honor a los Niños Héroes.

El programa concluirá con el desfile del 16 de Septiembre, para el cual se prevé la participación de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Heroico Cuerpo de Bomberos y dependencias municipales.

Entre las áreas municipales contempladas se encuentran Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación General de Seguridad Vial.

Por parte de las instituciones educativas, se convocará a bandas de guerra y escoltas, debido al carácter cívico-militar del evento conmemorativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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