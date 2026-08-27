Abre IMJJ convocatoria para segundo volumen de Voces de Arena y Asfalto

Publicidad - LB2 -

El proyecto publicará 25 cuentos escritos por jóvenes juarenses de 12 a 29 años y ambientados en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez presentó la convocatoria para participar en la segunda edición de Voces de Arena y Asfalto, Antología de las Juventudes Juarenses, proyecto enfocado en abrir espacios de expresión literaria para jóvenes de la ciudad.

La coordinadora general del IMJJ, María Navarro, informó que esta nueva edición busca integrar 25 cuentos escritos por jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, quienes recibirán acompañamiento durante el proceso creativo.

- Publicidad - HP1

El proyecto contempla siete talleres gratuitos de escritura creativa, que se realizarán los sábados, de 16:00 a 18:00 horas, con cupo limitado para las y los participantes seleccionados.

De acuerdo con la convocatoria, las sesiones iniciarán el 2 de octubre y estarán a cargo del escritor José Juan Aboy de Zaragoza, quien también participó en la edición anterior del proyecto.

Alejandro Burrola, encargado del programa, explicó que las y los jóvenes podrán desarrollar cuentos de temática y género libre, desde romance, ciencia ficción, drama o comedia, hasta cualquier otra propuesta narrativa.

La única condición establecida es que las historias deberán estar ambientadas en Ciudad Juárez, con el propósito de vincular la creación literaria juvenil con la identidad, espacios y experiencias de la frontera.

“Lo que buscamos con este proyecto es abrir las puertas del nicho literario y dejárselas abiertas a los jóvenes, para que ellos puedan ocupar este lugar”.

Los 25 trabajos seleccionados serán integrados en el segundo volumen de Voces de Arena y Asfalto. El Instituto Municipal de la Juventud cubrirá los gastos de talleres, impresión y distribución de los ejemplares, por lo que la participación no tendrá costo.

Además, las y los autores conservarán los derechos sobre sus cuentos y únicamente autorizarán su difusión dentro de la antología. Cada participante recibirá un ejemplar durante la presentación especial del libro.

Burrola destacó que el primer volumen permitió incorporar 25 nuevas voces juveniles al ámbito literario local y tuvo presencia en bibliotecas públicas municipales, espacios universitarios, cafeterías locales, la Casa de la Cultura Jurídica y distintos eventos literarios.

Para participar se requiere tener entre 12 y 29 años de edad, residir en Ciudad Juárez, completar el formulario de inscripción, asistir a todas las sesiones y realizar un único donativo de croquetas para perro o gato.

Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria y acceder al formulario de registro a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.