Convoca IPACULT a alumnos y egresados del CMA a exposiciones por su 25 aniversario

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Las muestras “De Oriente a Poniente” se realizarán en el Centro Municipal de las Artes y en Las Misiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, lanzó una convocatoria dirigida a alumnos y egresados del Centro Municipal de las Artes interesados en participar en las exposiciones del programa “De Oriente a Poniente”.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Centro Municipal de las Artes, y busca ofrecer espacios de exhibición a la comunidad artística formada en esta institución.

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De acuerdo con la convocatoria, el programa contempla dos sedes para presentar las obras seleccionadas, con el propósito de acercar distintas propuestas y expresiones artísticas a públicos de diferentes puntos de la ciudad.

La primera inauguración se realizará el 5 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández del Centro Municipal de las Artes.

Posteriormente, el 12 de septiembre, a las 20:00 horas, se llevará a cabo la segunda exposición y cierre de la muestra en el pasillo expositivo del Centro Comercial Las Misiones.

Las piezas serán exhibidas conforme a la propuesta curatorial y a las condiciones de cada sede, bajo la coordinación del equipo curatorial del IPACULT.

Para participar, las personas interesadas deberán enviar nombre completo, disciplina, carrera o área de formación, generación en caso de ser egresadas, título de la obra, técnica, medidas, fotografía de la pieza, semblanza breve, fotografía en blanco y negro del participante y año de realización.

La información deberá enviarse al correo [email protected], a más tardar el 29 de agosto de 2026, a las 23:30 horas.

El equipo curatorial del IPACULT estará a cargo de la selección de obras y de su distribución en los espacios expositivos. Las y los artistas seleccionados serán notificados por correo electrónico el 30 de agosto.

La entrega física de las piezas se realizará el 31 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en el Centro Municipal de las Artes.

Con esta convocatoria, el IPACULT y el Centro Comercial Las Misiones buscan fortalecer la promoción y difusión de artistas formados en el CMA, como parte de la programación especial por sus 25 años de trayectoria.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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