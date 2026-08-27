Anuncia IPACULT cierre de Crónicas de la Piel con Body Paint en vivo

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La actividad se realizará este sábado 29 de agosto en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez anunció el cierre de la exposición fotográfica “Crónicas de la Piel”, “Skin Canvas Collective”, con una demostración de Body Paint en vivo.

La actividad se realizará este sábado 29 de agosto, a las 17:00 horas, en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, como parte del programa de cierre de la muestra.

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La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que el Gobierno Municipal busca fortalecer la relación entre los espacios culturales y la ciudadanía mediante actividades participativas.

Señaló que este tipo de dinámicas permiten al público conocer y experimentar de cerca distintas disciplinas artísticas, además de generar un mayor acercamiento con creadoras y creadores locales.

De acuerdo con la funcionaria, la demostración permitirá que personas de todas las edades conozcan el trabajo de artistas dedicados al Body Paint, una disciplina que utiliza el cuerpo como soporte para la creación artística.

Por su parte, David Zapien, encargado de la exposición, señaló que “Crónicas de la Piel” ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía desde su inauguración.

“‘Crónicas de la Piel’ busca mostrar el Body Paint como una verdadera expresión artística”.

Durante el cierre, las y los asistentes podrán observar en vivo el trabajo de artistas y modelos, interactuar con ellos, realizar preguntas y conocer el proceso creativo detrás de esta disciplina de carácter efímero.

En la actividad participarán Yessica Rosales Márquez, artista de maquillaje; Anabel Saucedo, artista corporal; Jesús Juárez, fotógrafo, y David Zapien, artista plástico.

También se contará con la participación de Limary Millot, considerada pionera del Body Paint en Ciudad Juárez.

El IPACULT invitó a la ciudadanía a asistir a esta experiencia artística y conocer de cerca el proceso de creación del Body Paint, como parte del cierre de la exposición “Crónicas de la Piel”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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