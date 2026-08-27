Acerca Cruzada por tu Familia apoyos a hogares de distintos sectores de Juárez

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Desarrollo Social atendió a familias en 12 puntos y realizó entregas domiciliarias a personas con problemas de salud.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social realizó este jueves la entrega mensual del programa Cruzada por tu Familia, con atención a familias en 12 puntos distribuidos en distintos sectores de Ciudad Juárez.

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, participó en la entrega de apoyos en varios de los puntos establecidos y acompañó visitas domiciliarias a personas beneficiarias que no pueden trasladarse por motivos de salud.

“La intención es que el apoyo llegue a quienes lo necesitan y cuando una persona por cuestiones de salud no puede acudir a los puntos de entrega, nosotros buscamos la manera de acercarnos hasta su domicilio”.

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Durante la jornada se realizaron entregas en la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente y en el Centro Comunitario Héroes de la Revolución.

Además, personal de Desarrollo Social acudió a domicilios ubicados en sectores como Riberas del Bravo, Sauzal Viejo, Morelos de Zaragoza e Infonavit Ampliación Aeropuerto.

El programa mantiene un esquema de atención cercana a las familias, con ajustes en la entrega de apoyos conforme a las necesidades particulares de las personas beneficiarias.

De acuerdo con la dependencia, esta modalidad permite atender a quienes enfrentan condiciones de salud o dificultades de movilidad que les impiden acudir a los puntos establecidos.

La Dirección General de Desarrollo Social señaló que continuará trabajando en territorio para acercar los programas municipales a las familias juarenses y mantener la atención directa en colonias de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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