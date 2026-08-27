Invitan a participar en concurso de baile Siente el Beat en Ciudad Juárez

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La tercera edición se realizará el 25 de octubre en el Gimnasio Josué “Neri” Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Organizadores del concurso de baile “Siente el Beat” anunciaron la convocatoria para la tercera edición de esta competencia de danza, que se llevará a cabo en el Gimnasio Josué “Neri” Santos.

Mariana Cruz Ruíz informó que el encuentro busca promover una competencia limpia y evitar la hipersexualización de niñas, niños y adolescentes dentro de las presentaciones de danza.

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De acuerdo con la organizadora, se cuidará que las coreografías incluyan música adecuada y movimientos orientados a la expresión artística o deportiva.

“Vamos a cuidar que no se hipersexualice a niñas, niños y adolescentes, ya que debemos tener cuidado y mostrar los conceptos bonitos para la niñez y juventud”.

El evento es organizado por Art Flow Productions y se realizará el próximo 25 de octubre, con un escenario 360 grados en el que las y los participantes ejecutarán sus coreografías desde distintos frentes.

Maleny Marlene Ojeda Vega-Montes agradeció el apoyo del Gobierno Municipal a la cultura deportiva y presentó parte de las bases de la convocatoria.

Entre las categorías contempladas se encuentran jazz, jazz acrobático, hip hop, ballet, teacher and me, performance, dance cover, danza aérea y baby and me.

Las y los participantes podrán competir en modalidades como solo, dúo, trío, mini crew y mega crew, así como en divisiones mini, preescolar, infantil, adolescentes, juvenil y adultos.

En cuanto a la premiación, se informó que el primer lugar recibirá 30 mil pesos, el segundo lugar 20 mil pesos y el tercer lugar 10 mil pesos.

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al teléfono 656 272 9892 o consultar el perfil de Instagram “Siente el Beat”.

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